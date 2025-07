Fels in der Brandung: Student Housing im politischen Wirbel der USA

Der amtierende US-Präsident Donald Trump polarisiert – und das nicht erst seit Kurzem. Viele gesellschaftliche Institutionen, darunter die US-Universitäten standen bereits in seiner ersten Amtszeit im Fokus der durch ihn angestoßenen politischen Debatten: Visa-Beschränkungen, kritische Töne gegenüber chinesischen Studenten und Diskussionen über zu hohe Fördergelder. Auch heute noch hat die scharfe Rhetorik ihre deutlichen Auswirkungen bis auf die Kapitalmärkte. Doch hinter der lauten Bühne bleibt der Markt für studentisches Wohnen in den USA bemerkenswert stabil – und bietet für Anleger eine Chance, die bislang teilweise übersehen wurde.

Student Housing – ein stabiler Markt mit neuem Rückenwind

Unter „Student Housing“ versteht man Wohnanlagen, die speziell auf die Bedürfnisse von Studierenden zugeschnitten sind: möblierte Apartments, gemeinschaftliche Bereiche und kurze Wege zum Campus prägen die Nutzungsart, die im Wohnimmobilienmarkt angesiedelt ist, aber sich deutlich vom klassischen Markt unterscheidet. Anders als bei klassischen Mietwohnungen gibt es meist semestergenaue Mietverträge. Mietpreise können somit flexibel den Marktbedingungen entsprechend gestaltet werden. Auch wird „pro Bett“ vermietet, sodass die Wohnfläche eines Apartments von zwei bis vier Menschen effizient genutzt wird. Diese Struktur sorgt für beständige und planbare Einnahmen.

Während viele Segmente des US-Wohnimmobilienmarkts zuletzt unter Überkapazitäten und schwächelnden Mieten litten, zeigt sich der Markt für studentisches Wohnen deutlich widerstandsfähiger. Zwar hat sich das Mietwachstum den strukturellen Marktentwicklungen folgend verlangsamt, aber es kam nicht zu flächendeckenden Einbrüchen bei studentischem Wohnen in den USA. In den meisten Universitätsstädten herrscht weiterhin eine hohe Auslastung. Tatsächlich sprechen Marktbeobachter wie Walker & Dunlop etwa im „2025 Student Housing Outlook“ eher von einer Trendwende: Nach Jahren intensiver Neubautätigkeit stagniert der Bau neuer Projekte, während die Zahl der Studierenden weiter steigt. Diese Kombination führt bereits jetzt an einigen Standorten zu einer deutlichen Angebotsknappheit – ein entscheidender Vorteil für azyklische Investoren. Nach Angaben von Costar, zitiert von Walker & Dunlop, kamen bereits 2024 in den Top-50-Universitätsstädten der USA 1,15 Studenten auf ein verfügbares Bett.