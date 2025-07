Leichte Kursgewinne nach US-Zollankündigungen

Weiterhin bestimmt die US-Zollpolitik das Geschehen an den Finanzmärkten. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, ab dem 1. August einen Pauschalzoll von 30 Prozent gegen die EU zu verhängen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bisher nicht die Option genutzt, bereits am Dienstag erste Gegenzölle auf Importe aus den USA in Kraft treten zu lassen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag nach den neuen US-Zollankündigungen ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,05 Prozent auf 129,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,72 Prozent.

Der Anstieg der Unsicherheit an den Finanzmärkten hat die Anleihen ein wenig gestützt. Eine dauerhafte Einführung eines Zolls von 30 Prozent würde ein schwächeres Wachstum in der Eurozone und damit niedrigere EZB-Leitzinsen bedeuten, schreiben Experten der Dekabank. Vor allem kurzlaufende Anleihen profitierten am Montag davon. Das in den kommenden Monaten stark wachsende Emissionsvolumen an Bundesanleihen dürfte die Kursgewinne jedoch dämpfen.

Marktbewegende Konjunkturdaten werden Montag nicht veröffentlicht. Im weiteren Wochenverlauf dürften besonders die US-Verbraucherpreise im Blick der Märkte stehen, die am Dienstag veröffentlicht werden./jsl/jkr/stw