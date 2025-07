China erobert Europas E-Auto-Markt – und setzt Tesla unter Druck

Auch in Deutschland und Frankreich können chinesische Marken zulegen, wobei der Markt für E-Autos hierzulande und in Frankreich kleiner als der Norwegens ist. Denn: Norwegen erhebt keine Zölle auf chinesische E-Autos – anders als die USA und die EU.

"Wir haben mittlerweile rund 20 verschiedene chinesische Modelle auf dem Markt", sagt Christina Bu, Generalsekretärin der norwegischen E-Auto-Vereinigung (NEVA) gegenüber CNBC.

Marken wie BYD, XPeng und MG zählten im Juni zu den 20 meistverkauften Automarken des Landes. Auch Volvo und Polestar – im Besitz von Chinas Geely – sind stark vertreten. Tesla bleibt dennoch Marktführer: Vor allem das überarbeitete Modell Y sorgte im Juni für Top-Verkäufe.

Auf dieser Basis liegt Norwegen mit 10,04 Prozent chinesischem Marktanteil zwischen Januar und Juni 2025 an der europäischen Spitze.

So sieht der E-Auto-Markt in Deutschland und Frankreich aus

Im Vergleich zu Norwegen ist der Marktanteil chinesischer Hersteller in Deutschland und Frankreich geringer, bei steigendem Kaufinteresse. Auch Tesla-Neuzulassungen sanken drastisch.

In Deutschland verkaufte BYD laut CarNewsChina.com im ersten Halbjahr 2025 6.323 Fahrzeuge, 426 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zu beachten ist, dass die Nachfrage sich trotz der EU-Zölle erhöht hat: BYD zahlt 27 Prozent Zölle auf importierte Elektrofahrzeuge und 10 Prozent auf Plug-Ins.

Der Marktanteil chinesischer Elektroautos liegt in Deutschland bei rund 3 Prozent. Die Zulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) stiegen laut Kraffahrtbundesamt (KBA) im Juni 2025 um 8,6 Prozent auf 47.163 Einheiten und erreichten dabei einen Marktanteil von 18,4 Prozent.

Laut KBA-Daten für das erste Halbjahr 2025 ist Volkswagen die klare Nummer 1 bei reinen Batterie-Elektroautos (BEV) in Deutschland mit 52.445 BEV-Neuzulassungen, das entspricht einem Marktanteil von 21,1 Prozent. Danach folgen BMW und Skoda, Tesla belegt Platz 4 mit 8.890 Neuzulassungen, was einem Marktanteil von 3,6 Prozent entspricht.

In Frankreich lag 2023 der Marktanteil chinesischer E-Auto-Hersteller bei 22 Prozent. Nach den Subventionsstreichungen für chinesische Modelle 2024 pendelt sich der Marktanteil derzeit bei rund 4 Prozent ein. Ziel von Frankreichs Regierung ist es, heimischen Herstellern gegenüber China einen fairen Wettbewerb zu sichern und die technologische Souveränität zu stärken. Unter den chinesischen Herstellern ist BYD auch in Frankreich führend. Drastische Rückgänge gab es in Frankreich vor allen Dingen für Tesla: Der Absatzrückgang der ersten Jahreshälfte beziffert sich auf rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion