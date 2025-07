AKTIE IM FOKUS Daten zu Baxdrostat helfen AstraZeneca aufwärts Positive Studiendaten zu einem Medikament von Astrazeneca sind am Montag an der Londoner Börse gut angekommen. Mit einem Aufschlag von 1,8 Prozent zählten die Aktien zu den größten Gewinnern im FTSE 100 Index. Mit einem Plus von in der Spitze 3 …