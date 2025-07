DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Richemont auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Hold" belassen. Die Saison der Quartalsbilanzen aus der Luxusgüterbranche nehme nun allmählich Fahrt auf, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Auch wenn es noch an Anzeichen einer Erholung mangele, so wollten die Investoren eine solche doch nicht verpassen. Bei Richemont seien die Erwartungen an das Juwelengeschäft groß./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / 18:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 157,5EUR auf Lang & Schwarz (14. Juli 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m