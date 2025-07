Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SINEXCEL (300693.SZ) wurde kürzlich von der

angesehenen Beratungsfirma Zhongjinqixin als die Nummer eins im weltweiten

Verkauf von Ladestationen im Megawattbereich anerkannt. Diese Anerkennung

unterstreicht die Marktführerschaft von SINEXCEL und die zunehmende weltweite

Verbreitung seiner fortschrittlichen Hochleistungsladetechnologien.



Diese Rangliste basiert auf einer umfassenden Datenanalyse, die zwischen August

2024 und Juni 2025 durchgeführt wurde und sich auf das Megawatt-Ladesystem von

SINEXCEL konzentriert - definiert als EV-Ladelösungen mit einer gemeinsamen

Leistung von mehr als 1000 kW , die einen Leistungsbereich von 1000 kW bis 1600

kW abdecken und sowohl für Elektro-Pkw als auch schwere Lkw konzipiert sind.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Schneider Electric - Käufer von Xantrex Schneider Electric -0,65 % Aktie 4 Aufrufe heute Tbgraf 25.02.25, 11:41

SINEXCEL hat sich an vorderster Front der Mobilitätswende positioniert undinnovative Ladelösungen im Megawattbereich eingeführt, darunter die TianjiE-Auto-Ladestationen mit Ladeleistungen von 1,6 MW und 1,28 MW . Diese Lösungenvereinen nahtlos die vier wichtigen Merkmale Geschwindigkeit, Effizienz, Komfortund Kosteneffizienz für unterschiedliche Ladeszenarien - von Logistikzentren undAutobahnen bis zu städtischen Nahverkehrsnetzen - und erfüllen die Anforderungenaller Fahrzeugsegmente.Seit der Einführung seiner Ladelösungen im Megawattbereich hat SINEXCEL über1.500 Megawatt-Ladestationen in weltweit mehr als 120 Städten installiert, dietäglich über 120.000 Fahrzeuge versorgen und damit die globale Verkehrs- undEnergielandschaft grundlegend verändern.Dieser Erfolg zeigt nicht nur die starke globale Leistung von SINEXCEL, sondernunterstreicht auch die steigende Nachfrage nach einer leistungsstarkenLadeinfrastruktur. SINEXCEL ist bestrebt, technologische Innovationen weitervoranzutreiben und zuverlässige Ladelösungen für eine nachhaltige Verkehrs- undEnergiezukunft zu liefern.Informationen zu SINEXCELSINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet derEnergiespeicherung, des Ladens von Elektrofahrzeugen und der Stromqualität.SINEXCEL verfügt über 12 GW installierte Speicherkapazität, 140.000Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere an AHF undarbeitet mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, umdie Energieunabhängigkeit zu fördern.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2729329/SINEXCEL_Achieves_No_1_Global_Megawatt_Level_Charger_Sales.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-ist-weltweit-die-nummer-eins-beim-absatz-von-megawatt-ladestationen-302504047.htmlPressekontakt:erika_feng@sinexcel.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178703/6075748OTS: SINEXCEL