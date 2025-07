Bitcoin beschleunigt Rekordjagd und steigt über 123.000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat die Handelswoche mit einem Kurssprung auf ein Rekordhoch begonnen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung beschleunigte die jüngste Rekordrally nach Spekulationen auf eine Lockerung der Regeln für den Handel in den USA. Am Vormittag sprang der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 123.200 US-Dollar, nachdem sein Kurs am frühen Morgen erstmals über die Marke von 120.000 Dollar gestiegen war.

Marktbeobachter sehen den Höhenflug in Zusammenhang mit wichtigen politischen Entscheidungen, die im Verlauf der Woche in den USA erwartet werden. Zuletzt verstärkten sich am Markt Spekulationen, dass die Regeln für den Handel mit Bitcoins gelockert werden könnten. Analyst Timo Emden von Emden Research verwies in diesem Zusammenhang auf die "Crypto Week". In dieser Woche stehen in den USA wichtige Gesetzes-Entscheidungen auf dem Programm, die den Krypto-Markt prägen könnten.