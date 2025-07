Drägerwerk profitieren von Aufträgen und bekräftigtem Ausblick

deepvalue schrieb 15.01.25, 21:44

Dräger hat die vorläufigen Zahlen für 2024 veröffentlicht. Nach einem enttäuschendem Auftakt hat es Dräger geschafft, das gute Ergebnis des Jahres 2023 deutlich zu übertreffen. Nachdem man nach 9 Monaten noch knapp 30 Mio. weniger Umsatz und 3 Mio. Euro weniger EBIT erwirtschaftet hat, konnte man im 4. Quartal den Umsatz in allen Bereichen deutlich erhöhen und das EBIT um 30% ggü. dem Vorjahresquartal steigern, wodurch sich für das Gesamtjahr ein konstanter Umsatz und ein um 18% höheres EBIT ergibt.

Ich gehe von einem Ergebnis pro Aktie von 7 Euro und einer Dividende in Höhe von 2,1 Euro auf Basis einer mit 30% angekündigten Ausschüttungsquote aus. Auf Basis des heutigen Schlusskurses ergibt sich für die Stammaktien ein KGV von etwas über 6. Es dürfte wohl kaum ein anderes derart preiswert bewertetes Medizintechnikunternehmen geben, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass Dräger in den nächsten Jahren die EBIT-Umsatzrendite um 1% p.a. steigern möchte.

Ich habe nachbörslich ein paar Stücke zugekauft.

