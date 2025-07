Ausgezeichnete Braukunst / Deutscher Brauertag in Berlin im Zeichen herausragender Biere und Handwerkskunst

Berlin (ots) - Anlässlich des Deutschen Brauertages sind Brauerinnen und Brauer

für herausragende Biere und ihre Braukunst ausgezeichnet worden. Zu dem Festakt

in Berlin hatte der Deutsche Brauer-Bund (DBB) als Dachverband der

Brauwirtschaft in die Kulturbrauerei eingeladen. Der seit mehr als 150 Jahren

stattfindende Deutsche Brauertag ist bundesweit das größte Branchentreffen der

Brauwirtschaft.



Ein Höhepunkt war erneut die Verleihung der Bundesehrenpreise für Bier. Die

Biermanufaktur Engel aus Crailsheim wurde mit dem Bundesehrenpreis für Bier der

Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) in Gold als "Brauerei des Jahres"

geehrt. Die Hochdorfer Kronenbrauerei Otto Haizmann aus Nagold-Hochdorf erhielt

den Bundesehrenpreis in Silber. Der DLG-Bundesehrenpreis ist die höchste

Auszeichnung in der deutschen Ernährungswirtschaft.







erklärte am Rande des Brauertages: "Unsere Bierbrauerinnen und Bierbrauer

verbinden Tradition mit Innovation: Aus regionalen, natürlichen Rohstoffen

schaffen sie Biere von höchster Qualität - ausgezeichnet, geschätzt und weit

über Deutschland hinaus anerkannt. Unsere Brauereien sind außerdem ein starker

Motor für die regionale Wirtschaft - in Stadt und Land. Ihre Leistung steht für

Handwerk, Wertschöpfung und Zukunftskraft."



Der Präsident des Deutschen Brauer-Bundes, Christian Weber, betonte: "Dass

unsere Brauereien sich in deutschen wie auch internationalen Wettbewerben immer

wieder bewähren, unterstreicht die hohe Qualität der deutschen Biere. Die

Auszeichnungen belegen nicht nur, dass deutsche Biere höchsten Ansprüchen

genügen, sie spiegeln auch die regionale Vielfalt auf dem Biermarkt und das

internationale Renommee."



Ein weiterer Höhepunkt des Brauertages war die Auszeichnung von Brauereien mit

dem "World Beer Cup" . Unterstützt wird dieser Wettbewerb von BarthHaas und Sahm

- Gläser für Marken. Erstmals wurden in diesem Jahr in Berlin auch die "World

Beer Awards" verliehen, eine globale Auszeichnung, die die besten Biere aller

international anerkannten Bierstile kürt. Moderiert wurde die Preisverleihung

von Nicola Buchner vom Verband der Diplom-Biersommeliers.



Als Deutschlands beste Auszubildende Brauer und Mälzer wurden Timo Joepen aus

Bitburg und Henrik Johansson aus Bremen mit dem Ehrenpreis des Deutschen

Braumeister- und Malzmeister-Bundes ausgezeichnet.



Mit dem Henrich-Funke-Pschorr-Stiftungspreis wurde Stefan Hör für seine

Dissertation zur Verbesserung der Klimaresilienz von Braugerste geehrt. Die

Verleihung dieses Forschungspreises erfolgt im zweijährigen Turnus im Rahmen des Seite 1 von 2 Seite 2 ►



Deutschen Brauertages.