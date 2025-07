Zollschock im Anmarsch: "Entweder kapitulieren die Märkte oder das Weiße Haus"

Am Freitag hatte der S&P 500 nach einem neuen Rekordhoch zunächst leicht nachgegeben. Grund war eine neue Zollrunde von US-Präsident Donald Trump, der unter anderem Importe aus Brasilien mit Abgaben in Höhe von 50 Prozent belegte. Auch die Europäische Union bereitet sich laut Reuters auf mögliche neue Strafzölle aus Washington vor. Seit Jahresbeginn liegt der Index dennoch circa 6 Prozent im Plus: