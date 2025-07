DAX konsolidiert weiter, mehr nicht

Nun hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über das Wochenende doch noch Post aus dem Weißen Haus bekommen: „30 Prozent auf alles“, so lautet der Zoll-Gruß vom US-Präsidenten Donald Trump, ab 1. August. Dass der DAX heute Morgen zwar mit einem Minus, aber immer noch bei rund 24.000 Punkten eröffnet, zeigt, was die Anleger von diesem nächsten Akt im Zolltheater halten.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Auch die EU selbst zeigt sich entspannt genug, um nicht gleich überhastet mit Gegenzöllen zu drohen, sondern das Ergebnis der Verhandlungen abzuwarten. Nun sieht tatsächliche Entspannung im Zollstreit zwar anders aus, aber die 30 Prozent werden sicherlich nicht das Ende der Diskussion sein. Anleger sind einmal mehr gut beraten, sich dieses Schauspiel weiterhin aus den Ferien anzuschauen und kurzfristig keine falschen Entscheidungen zu treffen.

Der DAX verbleibt in seiner Konsolidierung und lässt maßvoll etwas Luft nach der Euphorie über ein erneut überragendes Plus des ersten Börsenhalbjahres ab. Die aus technischer Sicht wichtige 50-Tage-Linie kommt zwar immer näher, notiert aber mit rund 23.800 Punkten immer noch gut ein Prozent unter dem aktuellen Stand. Noch brennt an der Frankfurter Börse also nichts an.

Morgen startet dann die Berichtssaison zum zweiten Quartal unter dem Vorzeichen von Aktienindizes auf Allzeithochs. Damit liegt die Messlatte hoch und Enttäuschungspotenzial ist jede Menge vorhanden. Es starten traditionell die amerikanischen Großbanken Citigroup, J.P. Morgan und Wells Fargo. Am Mittwoch folgen Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Am Donnerstag nach US-Börsenschluss wird es mit Netflix bereits im Technologiebereich spannend. Höhepunkt an der Datenfront sind die morgen und Mittwoch veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA, zunächst in Form der Verbraucherpreise, gefolgt von den Erzeugerpreisen.