DZ BANK stuft Schaeffler auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Schaeffler von 6 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach der Verschmelzung mit Vitesco sei der Autozulieferer gut positioniert, um von seinem Produktportfolio ? sowohl bei Lösungen für Elektro- als auch Verbrenner-Fahrzeuge ? zu profitieren, schrieb Michael Punzet am Montag. Mittelfristig rechnet er mit positiven Impulsen aus den eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.