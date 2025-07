Kinsale Capital in Fokus: Wachstumsstarker und extrem profitabler Spezialversicherer In diesem Kurzportrait geht es um Kinsale Capital. Der US-amerikanische Spezialversicherer ist ein wachstumsstarkes Unternehmen in einer Marktnische, das seit Jahren überdurchschnittliche Margen generiert und seine Wettbewerber auf Abstand zu halten …