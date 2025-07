Neuer Name, gewachsene Stärke / Aus Maier Vidorno ALTIOS wird ALTIOS Germany (FOTO)

Köln (ots) - Internationalisierungspartner für den deutschen Mittelstand stellt

sich neu auf



Seit dem 1. Juli 2025 firmiert die Maier Vidorno ALTIOS GmbH unter dem neuen

Namen ALTIOS Germany. Damit wird ein Rebranding vollzogen, das die seit drei

Jahren bestehende Zugehörigkeit zur internationalen ALTIOS-Gruppe ab sofort noch

sichtbarer macht. Für die zahlreichen Kunden und Partner aus Deutschland bleibt

das Unternehmen auch als Teil des globalen ALTIOS Netzwerks ein verlässlicher

Ansprechpartner - mit bewährten Strukturen, vertrauten Teams und gleichbleibend

hoher Servicequalität. Gleichzeitig eröffnen sich neue, attraktive Möglichkeiten

für den deutschen Mittelstand, seine Internationalisierungsstrategien gezielt

auszubauen und auf ein neues Niveau zu heben.



Die Antwort auf den wirtschaftlichen Druck in Deutschland





Denn das ist aktuell wichtiger denn je. Durch die andauernden geopolitischenSpannungen, gestörte Lieferketten und hohe Standortkosten wird die Erschließungneuer Märkte zunehmend zur wirtschaftlichen Notwendigkeit."Internationalisierung ist heute weniger Vision als Überlebensstrategie. Dasgilt insbesondere für stark exportorientierte Branchen", sagt Klaus Maier,Mitgründer von Maier+Vidorno und heutiger Geschäftsführer von ALTIOS Germany.Viele mittelständische Unternehmen scheiterten aber an der Umsetzung vor Ort."Genau hier setzen wir von ALTIOS Germany an und bringen unsere gesamteinternationale Infrastruktur sowie unsere 25-jährige Erfahrung für den Erfolgunserer Kunden ein."Global aufgestellt und mittelstandserprobtSo begleitet ALTIOS Germany seine Kunden nicht nur strategisch, sondernübernimmt auf Wunsch auch die komplette Umsetzung - von Marktanalysen undStandortaufbau über Buchhaltung und Personal bis hin zu rechtlichen undsteuerlichen Fragen. Als Teil der ALTIOS-Gruppe ist das Unternehmen weltweit mit800 Spezialistinnen und Spezialisten und 40 Büros in allen wichtigeninternationalen Märkten vor Ort. ALTIOS Germany bezeichnet sich darum selbst als"Auslandsbüro des deutschen Mittelstands" und unterstützt KMUs tatkräftigentlang der gesamten Wertschöpfungskette ihrer Internationalisierung.Der neue Markenauftritt signalisiert: Wer international aktiv werden will,findet in ALTIOS Germany einen Partner mit globaler Infrastruktur undmittelstandsgerechtem Mindset.25 Jahre geballte Erfahrung in der InternationalisierungDie heutige ALTIOS Germany wurde im Jahr 2000 unter anderem von Klaus Maierunter dem Namen Maier+Vidorno gegründet und gilt seitdem als erfahrenerUmsetzungspartner für Mittelständler mit Auslandsvorhaben. In den vergangenen 25Jahren hat sich das Unternehmen vom regionalen Dienstleister für Südasien,