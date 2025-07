Shareholder Value: Aktienrückkauf von 10.000 Anteilen gestartet! Die Shareholder Value Beteiligungen AG plant ein strategisches Aktienrückkaufangebot, um den inneren Wert ihrer Aktien zu heben. Vom 17. bis 31. Juli 2025 werden bis zu 10.000 Aktien zu einem attraktiven Preis von 91,00 Euro zurückgekauft, was eine …