Warburg Research hebt Ziel für Volkswagen auf 146 Euro - 'Buy'

vonHS schrieb 12.07.25, 18:32

Volkswagen und SAIC schließen ihr gemeinsames Werk im chinesischen Nanjing. Die Produktion steht bereits still. In Nanjing hatten die Partner vor allem Verbrennermodelle wie den VW Passat und Skoda Superb gebaut – die Fertigung zieht nun in ein nahegelegenes Werk um:



https://www.electrive.net/2025/07/11/vw-schliesst-erstmals-werk-in-china/