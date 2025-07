Thyssenkrupp Steel startet radikale Restrukturierung!

Die Thyssenkrupp -Aktie notiert in Folge der Meldung aktuell 1,5 Prozent im Minus bei 11,12 Euro (Stand: 12:30 Uhr MESZ). Analysten sprechen von einem "notwendigen, aber schmerzhaften Einschnitt" in einem ohnehin schwierigen Umfeld.

5.600 Stellen betroffen – massive Umstrukturierung bis 2030

Herzstück des neuen Vertragswerks ist die Reduktion der Produktionskapazität auf 8,7 bis 9 Millionen Tonnen jährlich. Damit verbunden ist ein Abbau von bis zu 1.600 Arbeitsplätzen bis 2028/29. Zusätzlich sollen bis zu 4.000 weitere Mitarbeitende durch Ausgliederungen im Rahmen von sogenannten "Make or Buy"-Prozessen ihren Status verlieren – konkret also in andere Einheiten oder zu Dienstleistern wechseln.

Darüber hinaus wird die wöchentliche Arbeitszeit gesenkt, das Urlaubsgeld gestrichen, und es sind weitreichende Effizienzmaßnahmen geplant. Laut Thyssenkrupp-Vertriebs- und Transformationsvorständin Marie Jaroni sei die Einigung ein "wichtiger Meilenstein": "Wir bauen überschüssige Kapazitäten ab, verbessern die Effizienz und können so ein wettbewerbsfähiges Kostenniveau erzielen."

Noch fehlt die Finanzierung – und das Votum der IG-Metall-Basis

Die nun vereinbarten Eckpunkte sollen bis Ende September finalisiert werden. Der Vertrag tritt jedoch nur in Kraft, wenn sowohl die IG-Metall-Mitglieder bei Thyssenkrupp Steel zustimmen als auch eine Einigung zur Finanzierung der Maßnahmen erfolgt. Branchenkreise berichten von schwierigen Gesprächen mit Banken und potenziellen Investoren. Eine mögliche Kapitalerhöhung steht im Raum.

Trotz der harten Einschnitte betonten beide Seiten, betriebsbedingte Kündigungen nach Möglichkeit vermeiden zu wollen. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lobte die Einigung: "Sie zeigt, dass Sozialpartnerschaft kein Relikt der Vergangenheit ist."

US-Zölle erhöhen Druck auf deutsche Stahlindustrie

Während Thyssenkrupp mit der tiefgreifenden Sanierung ringt, verschärft sich auch der externe Gegenwind: Am Wochenende kündigte US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle in Höhe von 30 Prozent auf EU-Waren an. Bislang war lediglich ein Aufschlag von 10 Prozent im Gespräch, ein Niveau, das dem kürzlich erzielten Abkommen zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich entsprach.

Bis zum 1. August bleibt der EU noch Zeit, ein Entgegenkommen zu signalisieren – andernfalls drohen die neuen Zölle in voller Höhe wirksam zu werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 11,03EUR auf Tradegate (14. Juli 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.





