Hensoldt zu Wochenbeginn gefragt

Nach einem Rekordhoch bei 108,90 Euro Anfang Juni dieses Jahres ist die Hensoldt-Aktie in eine wohlverdiente Pause übergegangen und setzte bis auf 86,00 Euro bis Ende Juni zurück. Seitdem stieg das Interesse wieder merklich an und brachte Kursgewinne bis auf 107,00 Euro in der abgelaufenen Woche hervor. Insgesamt waren die letzten Tage einmal mehr von einer Konsolidierung geprägt, die mit dem heutigen Vorstoß schon bald wieder der Geschichte angehören könnte und neuerliche Kaufsignale hervorbringen dürfte.

Bullen setzen erneut Akzente