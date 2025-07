WARBURG RESEARCH stuft Verve Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey aktualisierte laut seinem am Montag vorliegenden Kommentar sein Bewertungsmodell für das auf digitale Werbung und Spieleentwicklung spezialisierte schwedische SDax-Unternehmen. Frey verwies auf die jüngste Kapitalerhöhung, die Ende Mai vorgelegten Zahlen des ersten Quartals sowie die Jahresprognose, die nun berücksichtigt seien. Zudem hob er hervor, dass Verve den Vertrieb aggressiv ausbaue und vereinheitliche und auch in die Vereinheitlichung der Plattformen und in Produktinnovationen investiere. Daher sei rund die Hälfte der Margensteigerung durch die Jun-Group-Konsolidierung nach deren Übernahme in Wachstum reinvestiert worden./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,56 % und einem Kurs von 2,988EUR auf Tradegate (14. Juli 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.