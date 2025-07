Marvin Flenche verrät, wie Coaches und Agenturen das Maximum aus ihren Leads herausholen (FOTO)

Hannover (ots) - Viele Coaches, Berater und Agenturen kämpfen mit

unübersichtlichen Vertriebsprozessen und vergeben dadurch wertvolle Chancen auf

zahlende Kunden. Marvin Flenche hat mit umsatz.io ein CRM-System entwickelt, das

genau hier ansetzt - speziell zugeschnitten auf die Anforderungen im

beratungsintensiven Dienstleistungsumfeld. Wie aber funktioniert das und welche

konkreten Schritte machen dabei den Unterschied?



Mittlerweile investieren Coaches, Agenturen und Berater beträchtliche Budgets in

Online-Marketing. Ihre Website ist modern, der Funnel steht, Anfragen kommen

regelmäßig rein - und trotzdem bleibt der Kalender leer. Oft sind es

unstrukturierte Vertriebsprozesse, veraltete Tools oder schlichtweg mangelnde

Nachverfolgung, die verhindern, dass aus einem interessierten Kontakt ein

zahlender Kunde wird. Das sorgt nicht nur für Frustration, sondern auch für

eigentlich vermeidbare Umsatzverluste. "Interessenten werden nicht von selbst zu

Kunden", betont Marvin Flenche von umsatz.io. "Wer nicht gezielt nachfasst,

verliert den Lead."





"Wir haben umsatz.io aus der Praxis für die Praxis entwickelt - mit dem Ziel,Coaches und Agenturen ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie ihreProzesse vereinfachen, ihre Ressourcen gezielter einsetzen und ihreAbschlussquote spürbar steigern können", fügt er hinzu. Unter dieser Prämisseunterstützen Marvin Flenche und sein Team seit Jahren Dienstleister beim Aufbausystematisierter, digitaler Vertriebsprozesse. Dabei bietet umsatz.io die ersteCRM-Lösung, die speziell für die Anforderungen von Coaches, Beratern undAgenturen konzipiert wurde - inklusive Setter-Closer-Struktur, Automatisierungenund einem übersichtlichen Pipeline-Management. In der Zusammenarbeit mithunderten Kunden zeigt sich immer wieder: Wenn das System steht, steigen auchdie Conversions. Auf Basis dieser Praxiserfahrungen verrät Marvin Flenche hierdrei zentrale Strategien, wie Coaches und Agenturen das Maximum aus ihren Leadsherausholen können.Tipp 1: Vertriebsprozesse klar strukturieren - mit durchdachten Pipelines stattimprovisierten ListenViele Coaches und Agenturen dokumentieren Kundenkontakte noch immer in Exceloder Google Sheets. Doch solche Systeme stoßen schnell an ihre Grenzen: Leadsverschwinden im Tabellen-Wirrwarr, der Überblick über Gesprächsverläufe gehtverloren und strukturierte Nachverfolgung wird zum Glücksspiel.Ein CRM-System wie umsatz.io schafft hier klare Verhältnisse. Mit individuellanpassbaren Vertriebs-Pipelines lassen sich Anfragen zuverlässig erfassen,