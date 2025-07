Regierung will härtere Strafen für Gewalt gegen Medizin-Personal Die Bundesregierung will Gewalt gegen medizinisches Personal in Krankenhäusern und Praxen schärfer ahnden. "Diejenigen anzugreifen, die anderen helfen, ist absolut inakzeptabel", sagte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) der "Frankfurter …