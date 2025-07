Secunet zeitweise zweistellig im Minus - Zweifel an 2. Quartal

Weinberg-CP schrieb 03.06.25, 08:38

Ich bin hier letzte Woche erst einmal ausgestiegen und habe die Verdopplung in ein paar Monaten mitgenommen. Der Call mit der CFO war echt ernüchternd. Man hat den Eindruck, dass das Management selbst keine Ahnung hat, wohin die Reise hingeht. Man hat die Cloud entwickelt. Zu konkreten Einsatzmöglichketen, Aufträgen, Potenzialen gibt es aber nichts ... Richtiger Schritt, dass der CEO ausgetauscht wurde. Man kann nur hoffen, dass der Neue dem Unternehmen eine klare Richtung gibt und auch besser kommuniziert. Das will ich aber erst einmal abwarten. Kurzfristig ist hier m.E. nicht viel zu holen. Die Bewertung ist angesichts der momentanen Geschäftszahlen schon wieder sehr hoch. Da kann es jeder Zeit wieder eine Korrektur geben ...



Gruss,

Weinberg