Das sind die Short-Kandidaten von JPMorgan

Mobileye Global: Underweight, Kursziel: 16,67 US-Dollar

Shake Shack: Underweight, Kursziel: 142,03 US-Dollar

Tesla: Underweight, Kurziel: 309,87 US-Dollar

Intel: Underweight, Kursziel: 23,82 US-Dollar

Whirlpool: Neutral, Kursziel: 108,43 US-Dollar

Moderna: Underweight, Kursziel: 34,28 US-Dollar

Quelle: JPMorgan

Tesla im Fokus

Tesla – von JPMorgan mit Underweight bewertet – gehört laut Analyst Ryan Brinkman zu den stärksten Short-Kandidaten. Die Bewertung sei im Vergleich zu den anderen Tech-Schwergewichten der Magnificent Seven viel zu hoch. Zudem erwartet Brinkman, dass Teslas Gewinn je Aktie 2025 zum dritten Mal in Folge sinkt.

"Gekürzte E-Auto-Subventionen gefährden die ohnehin niedrige Profitabilität (EBIT-Marge liegt unter der von GM und Ford). Der Robotaxi-Vorstoß dürfte enttäuschen – es fehlt an technischer Redundanz bei den Sensoren", so Brinkman.

Die Tesla-Aktie liegt im bisherigen Jahresverlauf rund 22 Prozent im Minus. Elon Musk kündigte in einem X-Post an, das Robotaxi-Angebot in Austin (Texas) auszuweiten und den KI-Chatbot Grok von xAI in Tesla-Fahrzeuge zu integrieren.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Auch Whirlpool zählt zu den Short-Kandidaten – hauptsächlich wegen einer überhöhten Bewertung. Analyst Michael Rehaut weist auf den starken Kursanstieg seit dem 1. Juni hin – weit über dem Branchendurchschnitt.

"Die Aktie wird derzeit mit einem EBITDA-Multiplikator gehandelt, der mehr als 15 Prozent über dem 5- und 10-Jahres-Durchschnitt liegt", so Rehaut.

Auch Moderna unter Druck

Bei Moderna sieht JPMorgan ebenfalls wenig Aufwärtspotenzial. Die Aktie hat zwar im letzten Monat um über 20 Prozent zugelegt, liegt aber im Jahresverlauf dennoch 19 Prozent im Minus.

"Wir sehen keinen kurzfristigen Katalysator, der die Aktie deutlich höher treiben könnte", sagt Analystin Jessica Fye. "Die Kombination aus anhaltendem Cashburn, regulatorischen Hürden und Rechtsrisiken macht die Moderna-Aktie derzeit unattraktiv."

Trotz einem durchschnittlichen Kursziel mit 40 Prozent Aufwärtspotenzial haben 18 der 26 Analysten lediglich eine Halteempfehlung, drei raten zum Verkauf.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

