Zalando unter Druck - 'Gefahr durch Social Commerce'

BlackZock schrieb 02.07.25, 17:13

sehe in dem Anstieg vom Montag eher eine kurzfristige Gegenreaktion zu dem starken Abverkauf. So schlecht sind die mittelfristigen Aussichten für Zalando in der Tat nicht. Aber fürs Erste glaube ich eher an ein kurzes Luftholen im Abwärtstrend.