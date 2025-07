WDH/Schulferien-Diskussion Söder erteilt NRW Absage Die Schülerinnen und Schüler in Bayern und Baden-Württemberg starten seit Jahren als Letzte in die Sommerferien. Nordrhein-Westfalen hat nun eine neue Regelung gefordert - und prompt ein klares Nein aus Bayern zurückbekommen. In Bayern sind die …