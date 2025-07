1 Value-Investor, der wie Warren Buffett mit 1.211 % MSCI World, S&P 500 & DAX klar übertrifft

Sein Erfolg zieht zahlreiche Nachahmer an, die mit seiner Methodik zum Teil ebenfalls beachtliche Erfolge erzielen. Einer von ihnen ist der in der Schweiz lebende und wahrscheinlich wenig bekannte Brite Robert Vinall.

Robert Vinalls Erfolgsgeschichte

Nach einem Studium an der Cambridge University begann er zunächst, als Analyst für Goldman Sachs zu arbeiten, bevor er später zur DZ Bank und zu CDL Principal Investors wechselte. 2006 gründete er mit RV Capital schließlich seine eigene Investmentgesellschaft und legte 2008 den Business Owner Fund auf.

Trotz seiner überdurchschnittlichen Performance räumt er auch Fehler ein und zieht entsprechende Konsequenzen. So verlor sein Fonds beispielsweise 2022 etwa 47,6 Prozent an Wert, was auf ein sehr konzentriertes Portfolio mit vielen branchenähnlichen Unternehmen zurückzuführen war.

Obwohl er heute über verschiedene Sektoren diversifiziert, hält Robert Vinall dennoch an seiner insgesamt sehr konzentrierten Ausrichtung fest.

Das aktuelle Portfolio

31,8 Prozent entfallen derzeit bereits auf die stärkste Position Carvana. Robert Vinall kaufte diese Aktie Anfang 2024, als der US-Online-Gebrauchtwagenhändler nach vielen Verlustjahren schließlich die Gewinnzone erreichte.

An zweiter Stelle folgen Meta-Platform-Aktien, die der Investor seit dem ersten Quartal 2023 hält. Auch diese Anteile eines Unternehmens mit langfristig guter Perspektive waren zuvor aufgrund schwächerer Gewinne übermäßig in Ungnade gefallen und deshalb unterbewertet. Mittlerweile sind sie um etwa 340 Prozent gestiegen (11.07.2025).

Darüber hinaus hält Robert Vinall in absteigender Gewichtung Credit Acceptance, Wix.com, Interactive Brokers, PDD Holdings, H World Group, Yum China, Alphabet, Microsoft, Paycom Software und Deere in seinem Fonds, wobei Alphabet erst im zweiten Quartal 2025 neu hinzugekommen ist.

Robert Vinalls Kaufprinzipien

Der Analyst hat nur vier Kaufkriterien, die er jedoch umso strenger einhält:

Erstens muss ein Unternehmen so aufgestellt sein, dass es auch in mehr als zehn Jahren noch existiert und floriert, also ein belastbares, zukunftsfähiges Geschäftsmodell besitzen.

Zweitens wird ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil vorausgesetzt: Das Unternehmen sollte an einem ökonomischen Burggraben arbeiten, der es gegen neue Wettbewerber schützt.

Drittens ist für Robert Vinall die Integrität des Managements sehr wichtig. Die Führung soll als Vorbild agieren und die Interessen aller Stakeholder, also der Kunden, Mitarbeiter, Eigentümer und Gesellschafter, fair berücksichtigen.

Und viertens: Selbst die beste Aktie ist kein gutes Investment, wenn der Preis nicht stimmt. Daher investiert Robert Vinall nur dann, wenn die Bewertung im Verhältnis zum langfristigen inneren Unternehmenswert attraktiv erscheint.

Sind alle vier Kriterien erfüllt, hält der Investor seine Positionen so lange, wie keine fundamentalen Probleme auftreten.

Performance

Seit Auflage des Business Owner Funds im Jahr 2008 hat Robert Vinall bis Ende 2024 einen Wertzuwachs von 1.109,5 Prozent erzielt, was einer annualisierten Rendite von 16,6 Prozent entspricht.

Die Indizes MSCI World und DAX kamen im gleichen Zeitraum hingegen auf 219 beziehungsweise 242 Prozent.

Bis zum 09. Juli 2025 erreichte die Fondsperformance bereits 1.211,88 Prozent.

Quelle: https://www.axxion.lu/en/funds/detail/DE000A0RAAR6/showKeyData/?cHash=3d4d8281c6fc7059745dadac082c83ce

Fazit

Robert Vinall ist es mit einfachen Prinzipien, wie sie auch Warren Buffett nutzt, gelungen, seit 2008 viele Märkte deutlich zu übertreffen.

Zwar steht sein Fonds nur Großinvestoren offen, aber Privatanleger können dennoch seine zahlreichen Videos und Briefe einsehen, in denen der Investor seine aktuellen Positionen und Gedanken mit ihnen teilt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion