ZÖLLER-KIPPER GmbH / FAUN und ZOELLER übernehmen 100 % der Anteile der ...

FAUN und ZOELLER übernehmen 100 % der Anteile der VISY GmbH (FOTO) Mainz (ots) - Die FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG und die ZÖLLER-KIPPER GmbH haben zu gleichen Teilen die VISY GmbH mit Sitz in Dieburg übernommen. Die bestehenden Ansprechpartner, die Geschäftsführung mit Markus Fick und Enrico Skrypzak sowie das aktuelle Produktportfolio von VISY bleiben unverändert erhalten. Mit dieser strategischen Akquisition bündeln FAUN und ZOELLER erstmals gezielt ihre Kräfte im Bereich Digitalisierung und intelligenter Systemlösungen.

"Mit der gebündelten Digitalkompetenz schaffen wir ein starkes Zentrum für moderne KI-Lösungen und Digitalisierung in der Entsorgungslogistik", so Patrick Hermanspann, CEO FAUN Gruppe. Die Anwendungen reichen von automatisierten Erkennungssystemen bis hin zu innovativen Komfort- und Assistenzlösungen für Fahr- und Bedienpersonal. Die Technologien sollen die Präzision und Effizienz von Entsorgungsfahrzeugen weiter steigern, die Bedienung vereinfachen und gleichzeitig den Komfort und insbesondere die Sicherheit für Fahrer und Lader erhöhen.



Thomas Schmitz, CEO der ZOELLER GRUPPE: "Mit dem gemeinsamen Schritt bekennen sich FAUN und ZOELLER klar zur digitalen Transformation der Entsorgungsbranche. Unsere Kunden profitieren künftig von einer nahtlosen Integration der digitalen Systeme in die Fahrzeuge und Fuhrparkflotten sowie von einem durchgängigen Support- und Beratungsangebot. Durch die Bündelung der Aktivitäten von VISY, KOCO und SCANTEC schaffen wir ein digitales Kompetenzzentrum für unsere Kunden."

FAUN GRUPPE



Die FAUN Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 2.200 Mitarbeitende. Der Aufbauhersteller ist in Europa einer der führenden Anbieter von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen und unterhält 18 Standorte in elf Ländern. 2024 erwirtschaftet die FAUN Gruppe 760 Mio. Euro Umsatz. Stammsitz der Gruppe ist in Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen. FAUN Viatec GmbH im sächsischen Grimma ist eine Tochter der FAUN Gruppe. Das Tochterunternehmen FAUN Viatec GmbH ist seit 1992 in Grimma ansässig und Hersteller moderner Kehrmaschinen. In 2023 bezog das Unternehmen ein neues Produktionswerk. 190 Mitarbeitende sind beschäftigt.



ZOELLER GRUPPE



Die ZOELLER GRUPPE ist Expertin für modernste Abfallsammelfahrzeuge und Entleerungsvorrichtungen für Müllbehälter mit Stammsitz in Mainz, Deutschland. Die Gruppe erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von knapp 680 Millionen Euro und beschäftigt weltweit 3.188 Spezialisten in 10 Ländern.

FAUN und ZOELLER sind Teile der KIRCHHOFF Ecotec, der Umweltsparte der weltweit agierenden KIRCHHOFF Gruppe. Der Unternehmensverbund KIRCHHOFF erwirtschaftete 2024 mit 14.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,3 Mrd. Euro in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Werkzeuge, Fahrzeugumbauten und Kommunaltechnik. Zum Konzern gehören 56 Werke in 24 Ländern auf fünf Kontinenten.

