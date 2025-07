Fury beginnt Bohrprogramm 2025 auf Committee Bay

„Angesichts des insgesamt hohen Potenzials des Committee Bay-Landpakets freuen wir uns sehr, wieder in Nunavut bohren zu können“, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. „Wir werden nicht nur versuchen, die Three Bluffs-Ressource zu erweitern und neue Konzepte zu testen, sondern auch die Raven- und Burro West-Scherzonen erkunden, regionale Tests fortsetzen und nach neuen Entdeckungen suchen. Wir erwarten erste Ergebnisse im September.“

Scherzone Three Bluffs

Die hochgradige Goldlagerstätte Three Bluffs befindet sich im Zentrum des Projekts und enthält schätzungsweise 524.000 Unzen Gold in 2,1 Millionen Tonnen (Mt) mit einem Goldgehalt von 7,85 g/t in der Kategorie „angezeigt“ und 720.000 Unzen in 2,9 Mt mit einem Goldgehalt von 7,64 g/t in der Kategorie „abgeleitet“ (siehe NI 43-101-konformer Bericht „Technical Report on the Committee Bay Project, Nunavut Territory, Canada” vom 11. September 2023). Bei den Bohrungen im Jahr 2021 wurden bei Three Bluffs drei Mineralisierungszonen durchschnitten: 13,93 g/t Gold auf 10 m; 18,67 g/t Gold auf 3 m und 23,2 g/t Gold auf 1 m (siehe Pressemitteilung vom 1. Dezember 2021). Die ersten beiden genannten Abschnitte liegen außerhalb der Haupteisenformation in gescherten Metasedimenten. Die in der Scherzone beherbergte Mineralisierung verläuft subparallel zur Haupteisenformation (Abbildung 1) und wurde bisher noch nicht gezielt erkundet. Die Abschnitte aus dem Jahr 2021 liegen etwa 250 m unter der Oberfläche und sind sowohl neigungsaufwärts als auch neigungsabwärts sowie entlang des Streichens in beide Richtungen weiter aufgeschlossen. Die Bohrungen im Jahr 2025 werden auf die subparallele Scherzone sowie die Eisenformation selbst abzielen, wobei fünf bis sechs Step-outs von den Abschnitten aus dem Jahr 2021 für Bohrungen auf 2.750 m vorgesehen sind (Abbildung 2).