Resilienz als Erfolgsfaktor im Tourismus

Kufstein / Salzburg (ots) - Der neue Zertifikatslehrgang Resilienzmanager:in im

Tourismus vermittelt praxisnahes Fachwissen und strategische Kompetenzen, um den

Tourismus zukunftsfähig zu gestalten.



Der sich über zwei Semester erstreckende berufsbegleitende Zertifikatslehrgang

Resilienzmanager:in im Tourismus richtet sich an Fach- und Führungskräfte im

Tourismus, die ihre Organisation oder Destination krisenfester aufstellen und

strategisch nachhaltige Zukunftsperspektiven schaffen möchten. Der integrative

und praxisnahe Ansatz des Lehrgangs befähigt sie, als kompetente Gestalter:innen

und Impulsgeber:innen für eine resiliente Tourismuswirtschaft zu agieren. Der

Lehrgang ist dank der Förderung durch INTERREG Bayern-Österreich während der

Laufzeit des Projekts Resilienter Tourismus bis 31. Dezember 2026 kostenfrei.

Der nächste Lehrgangsstart ist im Herbst 2025.





Der Tourismus ist eine bedeutende Einkommensquelle und ein wichtiger

Devisenbringer der Wirtschaft. Allerdings sind viele Tourismusdestinationen mit

komplexen und zusammenhängenden Risiken wie dem Klimawandel, weltweiten

Pandemien und einem Mangel an Fachkräften konfrontiert. Um zunehmende

Unsicherheiten und immer häufiger auftretende Krisenereignisse auch in

Tourismusdestinationen zu begegnen, hat sich Resilienz zu einem Schlüsselkonzept

im Umgang mit diesen Herausforderungen entwickelt.



Lehrgangsprogramm und didaktisches Konzept



Im Verlauf des Lehrgangs vermitteln Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis den

Teilnehmenden fundierte Kenntnisse und Kompetenzen, um Unternehmen,

Destinationen und Organisationen im Tourismus dabei zu unterstützen,

widerstandsfähig gegenüber aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu

agieren. Sie ermöglichen es den Absolvent:innen, resiliente Strukturen in

Unternehmen und Destinationen zu etablieren, Veränderungsprozesse aktiv zu

gestalten und nachhaltige Kooperationen in der Branche zu fördern. Der Fokus

liegt dabei auf den Bereichen individuelle Resilienz und Führungskompetenz,

betriebliche Resilienz und Krisenmanagement, regionale Resilienz und nachhaltige

Destinationsentwicklung sowie praxisorientierte Anwendung und strategische

Konzepte. Resilienzmanager:innen im Tourismus machen Unternehmen und

Destinationen widerstandsfähig gegenüber Krisen und befähigen sie, diese als

Chance für Transformation zu nutzen.



"Der gemeinsam von den Hochschulen Kufstein und Salzburg entwickelte Lehrgang

folgt einem Blended-Learning-Ansatz, der interaktive Präsenzveranstaltungen mit

Online-Selbststudium kombiniert", sagt Prof. (FH) DDr. Mario Situm, MBA,

wissenschaftlicher Leiter des Lehrgangs. "In den Online-Phasen erarbeiten die

Teilnehmenden grundlegendes Wissen, das in den Präsenzmodulen durch Fallstudien,

Gruppenarbeiten und Best-Practice-Beispiele vertieft wird." Nach bestandener

Prüfung und positiv bewerteter Seminararbeit erhalten die Absolvent:innen

außerdem ein Hochschulzertifikat mit 16 ECTS-Punkten.



Zugangsvoraussetzungen und Abschluss



Um am Programm Resilienzmanager:in im Tourismus teilnehmen zu können, ist eine

abgeschlossene Tourismusausbildung (Lehre oder dreijährige HBLA) oder relevante

Berufserfahrung im Tourismus beziehungsweise in tourismusnahen Branchen

notwendig. Der Zertifikatslehrgang setzt sich aus den vier Modulen Individuelle

Resilienz, Betriebliche Resilienz, Regionale Resilienz und Praxistransfer im

Tourismus zusammen. Für die beiden Module Betriebliche Resilienz und Regionale

Resilienz können auch Micro-Credentials mit je 5 ECTS-Punkten (bei erfolgreichem

Prüfungsabschluss) erworben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, alle

Veranstaltungen einzeln zu absolvieren, ohne den ganzen Lehrgang zu besuchen.

Bei Teilnahme ohne Prüfungsabschluss wird entsprechend eine Teilnahmebestätigung

ausgestellt.



"Wir freuen uns, dank der Förderung durch INTERREG Bayern-Österreich den

Lehrgang bis Ende kommenden Jahres gleich zwei Mal kostenfrei anbieten zu

können. Das ermöglicht es uns, möglichst vielen Personen Zugang zum Kompetenz-

und Wissensaufbau zum Thema Resilienz zu gewährleisten und eine langfristige,

grenzüberschreitende Vernetzung mit Fachkolleg:innen aufzubauen. Ein großer Dank

geht an alle Projektbeteiligten und Partner aus Tirol, Salzburg und Oberbayern."



Links:



- Resilienzmanager:in im Tourismus (https://www.fh-kufstein.ac.at/hochschullehrg

aenge/resilienzmanagement-tourismus) | Lehrgang

- Resilienter Tourismus (https://www.fh-kufstein.ac.at/forschung/forschungsproje

kte/resilienter-tourismus~w1810) | Forschungsprojekt



Pressekontakt:



FH Kufstein Tirol

Lisa Berke, MSc.

Telefon: + 43 5372 71819 109

E-Mail: mailto:lisa.berke@fh-kufstein.ac.at

Website: https://www.fh-kufstein.ac.at



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/120325/6076178

OTS: Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH