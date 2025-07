Aktien New York Ausblick Zollstreitigkeiten halten Aktienkurse zurück Die fortdauernden globalen Zollstreitigkeiten dürften die US-Börsen am Montag im Aufwärtsdrang bremsen. Nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag mit Verlusten in das Wochenende gegangen war, sind zu Beginn der neuen Woche leichte …