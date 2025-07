Special Olympics ernennt David Evangelista zum neuen Vorstandsvorsitzenden

WASHINGTON, 14. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Der internationale Vorstand von Special Olympics freut sich, die Ernennung von David Evangelista zum neuen Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden der weltweiten Bewegung mit Wirkung vom 1. Januar 2026 bekannt zu geben. Evangelista tritt die Nachfolge von Mary Davis an, die am 31. Dezember 2025 in den Ruhestand tritt, nachdem sie zehn Jahre lang Präsidentin und Geschäftsführerin war und sich 47 Jahre lang für Special Olympics engagiert hat, unter anderem als Freiwillige, Trainerin, Programmleiterin, Regionalpräsidentin und Leiterin der Special Olympics World Summer Games Ireland 2003, den ersten Weltsommerspielen außerhalb der USA.

"Nach einem gründlichen Such- und Nachfolgeplanungsprozess hat sich der Verwaltungsrat einstimmig für David Evangelista als Nachfolger von Mary Davis entschieden", sagte Tim Shriver, der Vorsitzende des Verwaltungsrats. "Wir sind begeistert, eine so visionäre und engagierte Führungspersönlichkeit in unseren Reihen zu haben, und dankbar, dass David unsere Einladung angenommen hat, in einem so kritischen Moment unserer Geschichte, in dem die Kraft der Inklusion und die Freude am Sport mehr denn je gebraucht werden, die Führung zu übernehmen. Special Olympics hat fast vier Jahrzehnte lang von der außergewöhnlichen Führung von Mary Davis profitiert, und wir sind alle davon überzeugt, dass die Bewegung mit der Übernahme von David weiter wachsen und gedeihen wird."

"Ich fühle mich durch das Vertrauen des Verwaltungsrats gedemütigt und bin überwältigt von Stolz und Vorfreude. Mary hat unsere Bewegung entscheidend vorangebracht, und ich hoffe, dass wir gemeinsam mit unseren Athleten, Freiwilligen, dem Vorstand und den Mitarbeitern in den kommenden Jahren auf ihrer Erfolgsbilanz aufbauen können", sagte David Evangelista, Regional President & Managing Director, Special Olympics Europe Eurasia.

Kiera Byland, Mitglied des Verwaltungsrats und der Findungskommission, fügte hinzu: "Ich freue mich, dass David unser neuer Leiter ist und dass er die zentrale Bedeutung von Athletenführern und Athletenstimmen anerkennt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und dem Vorstand, um unseren Fokus auf die Führung von Athleten weiter auszubauen".

"Ich kann es kaum erwarten, mit David zu arbeiten und ihn bei der Vorbereitung auf seine neue Aufgabe zu unterstützen", sagte Davis, der die sechsmonatige Übergangsphase leiten wird. "Ich hatte das Vergnügen, David im Laufe seiner Karriere bei Special Olympics wachsen und gedeihen zu sehen, und ich weiß, dass er ein fantastischer Chief Executive sein wird.