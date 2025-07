AES: Kommt die Übernahme und lohnt sich der Einstieg noch?

Ein möglicher Verkauf steht dabei auch zur Debatte und soll schon erste prominente Interessenten auf den Plan gerufen haben. So sollen sich Infrastrukturinvestoren wie Brookfield Asset Management und die Global Infrastructure Partners-Einheit von BlackRock angeblich für AES interessieren.

Amerikanische Versorger sind nicht nur bei Anlegern beliebt, sondern auch Private Equity-Gesellschaft suchen nach Möglichkeiten, an der Stromerzeugung und -verteilung mitzuverdienen. Bei AES läuft es aktuell nicht so rund. Wie Bloomberg berichtet, prüft der Konzern laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen strategische Optionen.

AES ist ein mittelgroßer US-Energieversorger mit internationaler Vergangenheit und einem klaren Fokus auf erneuerbare Energien. Gegründet 1981 als Beratungsunternehmen unter dem Namen Applied Energy Services, stieg AES später selbst in den Betrieb von Energieanlagen ein und expandierte in den 1990er- und 2000er-Jahren aggressiv ins Ausland – zeitweise in nahezu 30 Länder.

Doch der Expansionsdrang hatte seinen Preis: Die Kapitalstruktur wurde zunehmend durch Fremdfinanzierung belastet. In den Jahren 2021 und 2022 wurde das Geschäftsmodell mit dem rapiden Anstieg der Zinsen hart getroffen. Die Aktie geriet unter Druck, erste Risse im Kursverlauf traten 2021 auf. Ein regelrechter Absturz folgte dann ab Ende 2022. Was ursprünglich als ambitionierter Wandel hin zu erneuerbaren Energien gedacht war, entwickelte sich mehr und mehr zu einem finanziellen Abenteuer.

Inzwischen hat sich das Unternehmen aus vielen internationalen Märkten zurückgezogen und setzt auf eine neue strategische Ausrichtung. AES betreibt aktuell einen umfangreichen Anlagenbestand im Bereich der erneuerbaren Energieerzeugung, darunter Wind- und Solarkraftwerke. Zwei klassische Versorgungsunternehmen in den US-Bundesstaaten Indiana und Ohio gehören ebenfalls zum Portfolio.

Besondere Aufmerksamkeit zieht AES durch seine wachsenden Geschäftsbeziehungen zu großen Technologiekonzernen auf sich. Ziel ist es, Rechenzentrumsbetreiber mit CO₂-freier Energie zu versorgen. Eine Wachstumschance, auf die auch Google, Microsoft und Amazon setzen. Entsprechende Verträge wurden bereits geschlossen.

Trotz dieser Zukunftsperspektiven bleibt die finanzielle Lage angespannt. Die AES-Aktie hat innerhalb der vergangenen zwölf Monate rund 38 Prozent an Wert verloren. Die Marktkapitalisierung in mittlerweile auf unter neun Milliarden US-Dollar geschmolzen. Mit einem KGV von rund 7 für das laufende Jahr und 5,72 für das kommende Jahr schient die Aktie günstig bewertet. Allerdings gibt es einen Haken: Den Konzern drückt eine Schuldenlast von rund 30 Milliarden US-Dollar. Das ist in etwa das Neunfache des Eigenkapitals und stellt ein erhebliches Risiko dar. Zudem dürfte es die mögliche Übernahmeprämie begrenzen.

Laut Insidern verfolgen Brookfield und BlackRock die Entwicklung genau, haben aber bisher kein offizielles Gebot abgegeben. Auch sei unklar, ob überhaupt ein verbindliches Angebot folgen wird. Beide Parteien lehnten bislang eine Stellungnahme ab, ebenso wie AES selbst.

Sollte es dennoch zu einer Übernahme kommen, würde es sich angesichts des Unternehmenswerts von rund 40 Milliarden US-Dollar (inkl. Schulden) um einen der größten Leveraged Buyouts im Infrastruktursegment handeln.

Der Blick auf die Aktiencharts ähnlicher Energieunternehmen verdeutlicht: Viele Wettbewerber haben sich früher oder konsequenter neu ausgerichtet. Für AES bedeutet der nachträgliche Strategiewechsel einen mühsamen Pfad. Umso bedeutender wären erfahrene Partner oder wie es die Experten der Bernecker Börsenbriefe formulieren: "Die Greenhorns bräuchten nun erfahrene Scouts, die sie aus schwierigem Gelände führen."

Mein Tipp: Fuß in der Tür schadet nicht

Für risikobewusste Anleger mit Sinn für Sondersituationen könnte AES interessant sein. Wer an eine Übernahme oder eine erfolgreiche strategische Wende glaubt, setzt per Anfangsposition den Fuß in die Tür auch wenn der Ausgang offen bleibt. Kommt die Übernahmen, dann dürfte das Angebot mindestens um die 16 US-Dollar liegen.

