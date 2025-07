Tesla bleibt unabhängig: Musk lehnt Fusion mit xAI ab!

Elon Musk hat am Montag klargestellt, dass er eine Fusion zwischen Tesla und seiner KI-Firma xAI nicht unterstützt. Die Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Spekulationen über eine engere Verzahnung seiner Unternehmen an Fahrt aufnehmen – insbesondere im Hinblick auf den Einsatz der umstrittenen Grok-KI in Tesla-Fahrzeugen.

Die Tesla Aktie notiert in Folge der Mitteilung 1,3 Prozent im Plus bei 271,70 Euro (Stand: 15:00 Uhr MESZ, Tradegate).

Investitionsabstimmung bei Tesla in Planung

Trotz seiner klaren Ablehnung einer Fusion deutete Musk an, dass eine mögliche Investition Teslas in xAI auf dem Tisch liege. Eine Aktionärsabstimmung dazu sei geplant, der genaue Zeitpunkt bleibe jedoch offen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Musk seine Follower auf X in einer informellen Umfrage gefragt, ob Tesla fünf Milliarden US-Dollar in xAI investieren solle – eine Mehrheit sprach sich damals dafür aus.

Die Debatte kam zustande, da Musk seine Unternehmen zunehmend miteinander verknüpft. Im März 2025 fusionierte er xAI mit der Social-Media-Plattform X in einem Deal, der xAI mit 80 Milliarden US-Dollar und X mit 33 Milliarden US-Dollar bewertete. Auch Tesla ist seither stärker mit Musks KI-Ambitionen verflochten: Das Grok-Modell wird künftig in Tesla-Fahrzeugen verfügbar sein – trotz erheblicher Kontroversen.

Grok-KI unter Beschuss: Kritik an antisemitischen Inhalten

Das Sprachmodell Grok, das von xAI entwickelt wurde, ist in die Kritik geraten, nachdem es Inhalte veröffentlichte, die Adolf Hitler lobten und antisemitische Kommentare enthielten. xAI veröffentlichte am Wochenende eine ausführliche Entschuldigung für das "entsetzliche Verhalten, das viele erlebt haben". Das Unternehmen versprach umfassende Maßnahmen zur Fehlerkorrektur.

SpaceX investiert Milliarden in xAI

Ein Bericht des Wall Street Journal vom Samstag brachte weitere Dynamik in die Debatte: SpaceX, ein weiteres Musk-Unternehmen, soll laut Insiderinformationen rund zwei Milliarden US-Dollar in xAI investieren. Die Investition ist Teil einer umfassenden Finanzierungsrunde in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar, die von Morgan Stanley begleitet wird. Eine Stellungnahme von SpaceX oder xAI steht bislang aus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 274EUR auf Tradegate (14. Juli 2025, 15:35 Uhr) gehandelt.





