AKTIE IM FOKUS Bayer im schwachen Markt gefragt - Rückenwind aus den USA Eine neue Medikamentenzulassung in den USA hat den Aktien von Bayer am Montag in einem schwachen Gesamtmarkt Auftrieb gegeben. In der Spitze stiegen die Papiere des Pharma- und Agrarchemiekonzerns um rund ein Prozent, am Nachmittag legten sie noch …