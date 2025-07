Ölpreise steigen leicht vor US-Aussagen zur Russlandpolitik

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag vor Aussagen der US-Regierung zur künftigen Russlandpolitik etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent-Öl zur Lieferung im September kostete 70,60 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August stieg um 13 Cent auf 68,58 Dollar.

Die jüngste Zolldrohung aus den USA in Richtung der Europäischen Union und anderer Staaten vom Wochenende konnte die Notierungen am Ölmarkt nicht belasten. US-Präsident Donald Trump will Einfuhren aus der EU ab dem 1. August mit einem Zoll von 30 Prozent belasten, nachdem zuvor nur ein Anstieg um 20 Prozent angedroht worden war. Die EU bereitet nach den Zolldrohungen zusätzliche Gegenzölle auf Importe aus den USA im Wert von 72 Milliarden Euro vor.