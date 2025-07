Börsenstart USA - 14.07. - US Tech 100 schwach -0,18 %

Der Dow Jones steht bei 44.338,11 PKT und verliert bisher -0,02 %.

Top-Werte: 3M +1,66 %, Salesforce +1,06 %, Visa (A) +0,99 %, Walmart +0,88 %, Amazon +0,62 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -1,18 %, Chevron Corporation -1,18 %, Apple -1,17 %, Nike (B) -1,02 %, NVIDIA -0,97 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 22.737,64 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +6,31 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,15 %, Ansys +5,05 %, Autodesk +4,27 %, Fastenal +3,46 %

Flop-Werte: Micron Technology -4,99 %, Marvell Technology -2,81 %, Arm Holdings -2,41 %, Lam Research -2,25 %, ON Semiconductor -2,21 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.247,13 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Ansys +5,05 %, Expand Energy Corporation +4,29 %, Autodesk +4,27 %, EQT +3,87 %, Coinbase +3,87 %

Flop-Werte: Waters Corporation -9,09 %, Micron Technology -4,99 %, Constellation Brands (A) -3,36 %, Henry Schein -3,25 %, APA Corporation -2,93 %