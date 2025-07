Consultingunternehmen setzen bei künstlicher Intelligenz den Schwerpunkt auf ihre Kunden mit dem Ziel, die deutsche Wirtschaft nach vorne zu bringen (FOTO)

Bonn (ots) - Die Consultingunternehmen in Deutschland legen beim Einsatz von

Künstlicher Intelligenz (KI) die Priorität auf den Markt und die

Prozessoptimierung bei Kunden statt auf ihre internen

Infrastructure-Abteilungen. Insgesamt wird KI vor allem als Chance für

Effizienzsteigerungen sowohl im Consulting als auch in der Gesamtwirtschaft

wahrgenommen. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer Befragung des

Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. in Kooperation mit dem

Marktforschungsinstitut Innofact.



Die Befragung, die parallel von 313 Consultants und 326 Personen aus Unternehmen

der freien Wirtschaft beantwortet wurde, beschäftigte sich sowohl mit dem

aktuellen Einsatz von KI-Tools in verschiedenen Bereichen als auch mit den

Chancen und Risiken der unterschiedlichen Technologien.





Insgesamt ist der Einsatz von KI in 76 Prozent der Unternehmen und sogar 87

Prozent der Consultingfirmen Standard. Die Beratungsunternehmen setzen KI am

häufigsten für Wissensmanagement und Recherche (78%) ein, was zeigt, dass vor

allem die Projekte für Kunden im Fokus stehen. Auf dem zweiten und dritten Platz

liegen das Angebotswesen (46 %) und das Marketing (38 %), was den Marktfokus

unterstreicht. Bei den Wirtschaftsunternehmen liegt mit 42 Prozent Marketing und

Sales auf Platz eins, gefolgt von Wissensmanagement (38 %) und den internen

Backoffice-Prozessen (37 %). "Die Beratungen zielen aktuell eher darauf ab, ihre

Kunden beim Thema KI zu unterstützen, als ihre eigenen, internen

Infrastruktur-Abteilungen zu optimieren.", sagt BDU-Präsidentin Iris Grewe.

"Unser Ziel ist es, damit die Wirtschaft in Deutschland nach vorne zu bringen."



Alle Befragten schätzen Chancen höher ein als Risiken



52 Prozent der Beratungen und 43 Prozent der Unternehmen sehen KI als Chance.

Dabei steht vor allem die Effizienzsteigerung im Vordergrund. Bei den

Consultants findet sich die Skalierung interner Wissensmanagementsysteme (74 %)

auf Platz zwei, die Gesamtwirtschaft sieht die Verbesserung der Analyse- und

Prognosefähigkeit (48 %) als zweitgrößte Chance. Das Schlusslicht bilden

verbesserte Ergebnisse von Recruiting & Talententwicklung, welches 35 Prozent

der Gesamtwirtschaft als Chance sehen und lediglich 24 Prozent der

Consultingunternehmen.



Über 50 Prozent der befragten Beratungsunternehmen sehen durch generative KI

neue Cybersicherheitsrisiken, da sie klassische Sicherheitskonzepte unterlaufen

könnte. Bei den Wirtschaftsunternehmen sind es 40 Prozent. Iris Grewe: "Im

Beratungs- und Projektkontext haben Beratungen viel mit sensiblen und vor allem

kundenspezifischen Daten zu tun, die unbedingt geschützt werden müssen." Dies

erkläre auch die hohe Zustimmung (49 %) in Bezug auf Datenschutz und

Datensicherheit bei den Consultants. Insgesamt blickt die Wirtschaft mit 32

Prozent der Befragten, die hier ein Risiko sehen, etwas entspannter auf die

aktuelle Situation als die Beratungen. Dort sehen 43 Prozent ein generelles

Risiko beim Einsatz von KI.



Generative KI wird im Vergleich zu anderen Technologien häufiger genutzt



Mit großem Abstand am beliebtesten ist aktuell Generative KI wie zum Beispiel

Text-, Bild- oder Codegenerierung (65 % im Consulting und 56 % im Gesamtmarkt).

Danach folgen KI-gestützte Optimierungs- und Prognosemodelle, die von 39 Prozent

der Beratungsunternehmen und 46 Prozent der Gesamtwirtschaft genutzt werden. Das

Schlusslicht bilden semantische Wissenssysteme, die lediglich 22 Prozent der

Consultingunternehmen und 29 Prozent der Unternehmen in der freien Wirtschaft

nutzen.



Über den BDU e.V.



Im Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. sind aktuell rund 550

Unternehmen mit 13.000 Beraterinnen und Beratern organisiert. Damit zählt der

BDU weltweit zu den drei führenden Wirtschafts- und Berufsverbänden der

Consultingwirtschaft.



Über Innofact



Innofact ist einer der Markt- und Qualitätsführer für Online-Befragungen in

Deutschland. Das Marktforschungsinstitut befragt Verbraucher in allen wichtigen

Konsumgütermärkten und erstellt Studien für unterschiedliche B-to-B-Märkte.



Pressekontakt:



Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V.

Annette Sausen

Joseph-Schumpeter-Allee 29 | 53227 Bonn

T +49 (0) 228 9161-14 | mailto:annette.sausen@bdu.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9562/6076354

OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen