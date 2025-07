Außerirdisch investieren mit Weltraum-Basket

Die Investment-Story von Weltraum-Aktien basiert auf starkem Wachstumspotenzial – getrieben durch die Kommerzialisierung des Alls durch neue Geschäftsmodelle, technologische Innovationen und die steigende geopolitische Relevanz. So senken private Unternehmen wie etwa SpaceX oder Rocket Lab die Kosten von Raketenstarts durch neue Technologien mit wiederverwendbaren Raketen. Satelliten übernehmen schon heute viele Aufgaben in der Kommunikation: Sie liefern globale Internetabdeckung und werden immer wichtiger zur Erfüllung militärischer und sicherheitspolitischer Aufgaben. Ihre Anwendungen umfassen aber auch die Sammlung von Wetter- und Klimadaten für Katastrophenschutz, Forschung und Agrarmanagement. Der Weltraum-Sektor gilt derzeit als eine der am schnellsten wachsenden Industrien weltweit, da neben privaten Unternehmen auch viele Staaten wie USA, Indien, China und die EU massiv investieren. Insgesamt ist der Sektor spannend für langfristig orientierte und risikobewusste Investoren, die von der Vielzahl der Anwendungen und ihrer Mehrwerte überzeugt sind.

Wer vor diesem Hintergrund auf eine Auswahl der Unternehmen setzen will, die entlang der Wertschöpfungskette operieren, könnte sich für das Open-End-Zertifikat auf den Aktionär Weltraum Index mit der ISIN DE000DA0AB71 interessieren. Der Market Maker ist Morgan Stanley.