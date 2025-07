Flucht aus Gold befeuert Silber-Rallye – höchster Stand seit 14 Jahren!

Hintergrund ist die Suche vieler Investoren nach Alternativen zum teuren Gold sowie eine zunehmende Verknappung auf dem physischen Markt.

Laut Bloomberg ist die Nachfrage nach Silber so stark gestiegen, dass die impliziten annualisierten Leihkosten für das Metall auf über 6 Prozent kletterten – weit entfernt vom üblichen Satz nahe null. Der physische Markt in London steht unter Druck, da börsengehandelte Fonds große Mengen halten, die nicht für Verleih oder Verkauf zur Verfügung stehen.

Seit Februar haben silbergedeckte ETFs ihr Volumen um rund 2.570 Tonnen erhöht, wie Bloomberg-Daten zeigen. Silber hat sich zuletzt besser entwickelt als Gold: Das Verhältnis der Preise beider Edelmetalle sank in den vergangenen Monaten auf etwa 86 Unzen Silber pro Unze Gold – der Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegt bei 80.

"Die Nachfrage nach Silber profitiert derzeit von der Gefahr von Handelskriegen und der Tatsache, dass Gold für viele Anleger unerschwinglich sind", sagte Priyanka Sachdeva, Analystin bei Phillip Nova. Sie sieht Gold derzeit als teuer an. Silber erscheine im Vergleich als erschwinglichere Alternative.

Ein zusätzlicher Preistreiber sind geopolitische Spannungen, vor allem die jüngsten Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump. Mexiko, weltweit größter Silberproduzent und zentraler Lieferant für die USA, wurde mit einer Zollandrohung von 30 Prozent konfrontiert. Zwar bleibt Silber im Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada von den Zöllen ausgenommen, doch Händler befürchten, dass auch diese Ausnahme wackeln könnte.

Ein weiteres Signal für die gestiegene Nervosität an den Märkten liefert der deutliche Spread zwischen dem Spotpreis in London und den September-Kontrakten in New York.

Silber verteuerte sich in diesem Jahr bislang um 35 Prozent und liegt damit vor dem Goldpreisanstieg von 28 Prozent. Neben seiner Funktion als sicherer Hafen spielt auch die industrielle Nachfrage eine Rolle.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion