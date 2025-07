Trumps neue Zoll-Ankündigungen bremsen Kurse weiter aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump haben die bis vor kurzem gut gelaufenen New Yorker Börsen am Montag weiter ausgebremst. Zuletzt sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,12 Prozent auf 44.319,37 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,13 Prozent auf 6.251,42 Punkte nach unten Er hatte erst am vergangenen Donnerstag einen Rekord erreicht - einen Tag nach dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der am Montag mit 22.783,22 Punkten fast auf der Stelle trat.

Trump will Einfuhren aus der EU ab dem 1. August mit einem Zoll von 30 Prozent belasten. Eigentlich war nach wochenlangen Verhandlungen eine baldige Vereinbarung zur Entschärfung des Handelskonflikts erwartet worden. Die EU will trotz der erneuten Eskalation durch Trump vorerst keine Gegenzölle in Kraft setzen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, die Aussetzung der Maßnahmen bis Anfang August zu verlängern.