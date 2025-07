JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er bleibe bei dem Hersteller von Halbleiterwafern mit Blick auf die Nachfragedynamik vorsichtig, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte sieht keine kurzfristige Erholung und verweist auf nach wie vor hohe Lagerbestände sowie spürbare Investitionen, die immer noch Barmittel verschlingen würden./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 09:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / 09:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 42,94EUR auf Tradegate (14. Juli 2025, 16:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m