Lidl-Eigenmarke "Unser Brot" zum vierten Mal in Folge als "Bester Backshop" ausgezeichnet / Mehrere Top-Platzierungen bei Eigenmarken-Studie (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland verzeichnet einen herausragenden Erfolg

in der Studie "Deutschlands BESTE Marken 2025" der Deutschen Gesellschaft für

Verbraucherstudien (DtGV): Gleich drei Mal erreicht der

Lebensmitteleinzelhändler den höchsten Kundenzufriedenheits-Score in der

Gesamtwertung. "Unser Brot" wurde bereits zum vierten Mal in Folge als "Bester

Backshop" ausgezeichnet, während "Bon Gelati" (Tiefkühlkost) und "Esmara"

(Textil) in ihren jeweiligen Segmenten zur "Besten Eigenmarke" gekürt werden.



"Unser Brot" - Qualität, die überzeugt





Die erneute Auszeichnung als "Bester Backshop" bei insgesamt sieben untersuchten

Marken unterstreicht die hohe Qualität der Lidl-Backstation. Zudem überzeugt

"Unser Brot" in den Einzel-Kategorien "Qualität" und "Preis-Leistung". Lidl in

Deutschland bietet unter der Eigenmarke "Unser Brot" seit über zehn Jahren eine

vielfältige Auswahl von bis zu 50 ofenfrischen Backwaren - je nach Filiale. Dazu

gehören unter anderem Bioland-Brote und -Brötchen sowie regionale Spezialitäten

wie zum Beispiel Franzbrötchen, Milchbrötchen oder Quarktaschen. Die Backwaren

stammen weitestgehend aus deutscher Produktion, die traditionelles

Bäckerhandwerk mit modernen Herstellungsmethoden verbindet.



Starke Leistung über alle Kategorien hinweg



Die Erfolgsgeschichte von Lidl spiegelt sich in der Breite an Auszeichnungen

wider: Insgesamt elf Lidl-Eigenmarken rangieren in der Gesamtbewertung unter den

Top-Platzierten und werden in ihrem Segment als "Ausgezeichnete Eigenmarke"

prämiert. Besonders beeindruckend: Fünfmal erzielen Lidl-Eigenmarken einen

ersten Platz in der Teilkategorie "Preis-Leistung", 17-mal zählen

Lidl-Eigenmarken in dieser Teilkategorie zur Spitzengruppe.



Premium-Eigenmarke "Deluxe" auf Erfolgskurs



Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der Lidl-Eigenmarke "Deluxe", die

mittlerweile dauerhaft in das Sortiment aufgenommen wurde. Während sie im Jahr

2023 im übergreifenden Segment "Premium Handelsmarken" noch den sechsten Platz

belegt hat, schob sie sich ein Jahr später bereits auf Rang vier vor. In der

aktuellen Studie sichert sich "Deluxe" nun einen hervorragenden zweiten Platz

und rangiert damit sogar vor dem Vorjahressieger "Milbona Selection", ebenfalls

von Lidl, der in der aktuellen Studie den dritthöchsten

Kundenzufriedenheits-Score ausweist.



Über die Studie



Im April 2025 hat die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) in

ihrer Studie "Deutschlands BESTE Marken 2025" untersucht, wie zufrieden Kunden

mit den Eigenmarken des Lebensmitteleinzelhandels sind. Insgesamt wurden 3.223

Interviews zu 222 bewerteten Eigenmarken aus unterschiedlichen Produktgruppen

und Kategorien geführt. In der Auswertung werden Marken berücksichtigt, für die

mindestens 100 Bewertungen (Toleranz ± 10 %) abgegeben wurden; in einzelnen

Kategorien kann die Anzahl darunter liegen.



Weitere Informationen zur Studie 2025: Deutschlands BESTE Marken 2025:

Eigenmarken-Kundenzufriedenheit im LEH - DtGV (https://www.dtgv.de/tests/deutsch

lands-beste-marken-eigenmarken-kundenzufriedenheit-im-leh25/)



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier

(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .



Pressekontakt:



Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG

07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6076421

OTS: Lidl