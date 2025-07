Buffett-Aktie in der Krise: Ist eine Aufspaltung die Lösung für Kraft Heinz?

Fast ein Jahrzehnt nach der umstrittenen Fusion der beiden Branchenriesen, vorangetrieben von Warren Buffett und der brasilianischen Private-Equity-Firma 3G Capital, könnte das Unternehmen nun einen Teil seines Geschäfts abspalten. Demnach soll ein bedeutender Teil der Lebensmittelsparte, einschließlich vieler Kraft-Produkte, in eine eigenständige Einheit ausgegliedert werden. Diese könnte mit bis zu 20 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

Das Wall Street Journal hatte am späten Freitagnachmittag den Hammer fallen gelassen: Kraft Heinz, das milliardenschwere Unternehmen hinter Marken wie Heinz Ketchup und Kraft-Käse, prüft eine strategische Aufspaltung.

Die Aufspaltung soll vor allem die schnell wachsenden Kategorien wie Saucen, Aufstriche und Dressings betreffen, die besser den aktuellen Konsumtrends entsprechen als die traditionelleren, weniger nachgefragten Produkte wie Fertigmahlzeiten und Käse. Die Überlegung ist, dass die beiden neuen Unternehmen gemeinsam einen höheren Gesamtwert erzielen könnten als die derzeitige Marktbewertung von rund 31 Milliarden US-Dollar.

Die Meldung wurde vom Unternehmen selbst bislang nicht bestätigt. Warren Buffet und seine Berkshire Hathaway halten derzeit 27,5 Prozent der Anteile.

Die Sparte "Taste Elevation", die rund 45 Prozent des Umsatzes ausmacht, soll als eigenständiges Unternehmen firmieren, während der Rest des Unternehmens als "Grocery-Co" ausgegliedert werden würde. Diese Neustrukturierung könnte die legendären Marken wie Heinz, Philadelphia und den Fleischproduzenten Oscar Mayer betreffen.

Die Geschichte von Kraft Heinz ist von Fusionen und Übernahmen geprägt. Im Jahr 2012 entstand die Kraft Foods Group durch die Abspaltung von Kraft Inc. (später Mondelez). 2013 wurde H.J. Heinz von 3G Capital und Berkshire Hathaway übernommen, bevor das Unternehmen 2015 mit der Kraft Foods Group fusionierte und zur Kraft Heinz Company wurde.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Ob der geplante Split tatsächlich zu einem Mehrwert für Aktionäre führt, bleibt fraglich. Bank-of-America-Analyst Peter Galbo hält das Potenzial für begrenzt. "Auf der Grundlage der von uns angenommenen Aufteilung der Geschäftsbereiche sehen wir kein signifikantes Aufwärtspotenzial. Unter der Annahme, dass Taste-Elevation am oberen Ende der historischen Spanne von HNZ (KGV 12) und Grocery-co am unteren Ende der historischen Spanne von KRFT (KGV 8) bewertet wird, sehen wir ein begrenztes implizites Bewertungspotenzial."

Der Analyst stuft die Aktie, die seit Jahresbeginn 10 Prozent verloren hat, weiter als Underperform-Kandidat mit einem Kursziel von 29 US-Dollar. Die Split-Gerüchte konnten die Aktie in den vergangenen Tagen immerhin leicht antreiben. Am Montag stehen die Papiere im frühen US-Handel rund 1,5 Prozent im Plus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,81 $ , was einem Rückgang von -9,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer