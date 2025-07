/C O R R E C T I O N -- SIFI S.p.A./

Catania, Italien (ots/PRNewswire) - In der Pressemitteilung, SIFI Announces

Reimbursement Approval for AKANTIOR® in Spain, herausgegeben am 14-Jul-2025 von

SIFI S.p.A. über PR Newswire, ist eine Änderung des vierten Absatzes

erforderlich, der mit dem Satz enden sollte: "Das Produkt ist in Deutschland

bereits seit Oktober 2024 erhältlich." Diese Erklärung fehlte in der vorherigen

Version, die fälschlicherweise von PR Newswire übermittelt wurde. Es folgt die

vollständige, korrigierte Pressemitteilung:



SIFI gibt die Erstattungsgenehmigung für AKANTIOR® in Spanien bekannt







verfügbar sein.

- Spanien ist das erste Land der Welt, das die Preisgestaltung und Erstattung

von AKANTIOR ® für die Behandlung von Acanthamoeba Keratitis bei Erwachsenen

und Kindern ab 12 Jahren genehmigt



SIFI, ein führendes internationales Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde,

gab heute bekannt, dass die spanische Interministerielle Kommission für

Arzneimittelpreise (CIPM) eine positive Stellungnahme zur Kostenerstattung für

AKANTIOR® im Rahmen des nationalen spanischen Gesundheitssystems abgegeben hat.



SIFI geht davon aus, dass das Medikament in Spanien ab dem 1. August unter

voller Kostenerstattung verfügbar sein wird, nachdem die Generaldirektion für

das gemeinsame Portfolio der Dienstleistungen des nationalen Gesundheitssystems

und der Pharmazie des Gesundheitsministeriums die üblichen Beschlüsse gefasst

hat.



"Die Genehmigung der Kostenerstattung für AKANTIOR ist ein großer Schritt nach

vorn und bringt neue Hoffnung für Patienten mit AK in Spanien und mehr Vertrauen

für die Augenärzte, die sie behandeln", sagte Dr. Ana Hervás Ontiveros,

Augenärztin, Spezialistin für Hornhaut und refraktive Chirurgie am La Fe

Hospital in Valencia. Wir haben jetzt in Spanien die erste zugelassene,

standardisierte, evidenzbasierte Behandlung, die die Ergebnisse und die

Lebensqualität der Patienten drastisch verbessert und in den schlimmsten Fällen

eine Erblindung verhindert.



AKANTIOR® hat im August 2024 von der Europäischen Kommission die Zulassung als

Orphan Drug zur Behandlung von Acanthamoeba Keratitis (AK) bei Erwachsenen und

Kindern ab 12 Jahren erhalten. Das Produkt ist in Deutschland bereits ab Oktober

2024 erhältlich.



AKANTIOR® zeigte beispiellose klinische Ergebnisse und erreichte in einer

entscheidenden klinischen Phase-III-Studie Heilungsraten von 85 %, wenn es als

Monotherapie nach dem innovativen Behandlungsprotokoll eingesetzt wurde.



Mehr als 70 Patienten wurden in Spanien im Rahmen von Early-Access-Programmen

behandelt, bevor die Preisgestaltung und die Kostenerstattung genehmigt wurden. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





- AKANTIOR ® wird voraussichtlich ab dem 1. August für spanische Patientenverfügbar sein.- Spanien ist das erste Land der Welt, das die Preisgestaltung und Erstattungvon AKANTIOR ® für die Behandlung von Acanthamoeba Keratitis bei Erwachsenenund Kindern ab 12 Jahren genehmigtSIFI, ein führendes internationales Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde,gab heute bekannt, dass die spanische Interministerielle Kommission fürArzneimittelpreise (CIPM) eine positive Stellungnahme zur Kostenerstattung fürAKANTIOR® im Rahmen des nationalen spanischen Gesundheitssystems abgegeben hat.SIFI geht davon aus, dass das Medikament in Spanien ab dem 1. August untervoller Kostenerstattung verfügbar sein wird, nachdem die Generaldirektion fürdas gemeinsame Portfolio der Dienstleistungen des nationalen Gesundheitssystemsund der Pharmazie des Gesundheitsministeriums die üblichen Beschlüsse gefassthat."Die Genehmigung der Kostenerstattung für AKANTIOR ist ein großer Schritt nachvorn und bringt neue Hoffnung für Patienten mit AK in Spanien und mehr Vertrauenfür die Augenärzte, die sie behandeln", sagte Dr. Ana Hervás Ontiveros,Augenärztin, Spezialistin für Hornhaut und refraktive Chirurgie am La FeHospital in Valencia. Wir haben jetzt in Spanien die erste zugelassene,standardisierte, evidenzbasierte Behandlung, die die Ergebnisse und dieLebensqualität der Patienten drastisch verbessert und in den schlimmsten Fälleneine Erblindung verhindert.AKANTIOR® hat im August 2024 von der Europäischen Kommission die Zulassung alsOrphan Drug zur Behandlung von Acanthamoeba Keratitis (AK) bei Erwachsenen undKindern ab 12 Jahren erhalten. Das Produkt ist in Deutschland bereits ab Oktober2024 erhältlich.AKANTIOR® zeigte beispiellose klinische Ergebnisse und erreichte in einerentscheidenden klinischen Phase-III-Studie Heilungsraten von 85 %, wenn es alsMonotherapie nach dem innovativen Behandlungsprotokoll eingesetzt wurde.Mehr als 70 Patienten wurden in Spanien im Rahmen von Early-Access-Programmenbehandelt, bevor die Preisgestaltung und die Kostenerstattung genehmigt wurden.