Fineqias Bitcoin Yield ETP erhält Zweitlisting an der Euronext Stock Exchange; Renditeziel im DeFi-System liegt bei 6 %

LONDON, GROSSBRITANNIEN / ACCESS Newswire / 14. Juli 2025 / Fineqia International Inc. („Fineqia“) (CSE: FNQ) (FWB: FNQA), ein Digital-Asset- und Investment-Unternehmen, gibt das Zweitlisting seines vor kurzem aufgelegten ertragsorientierten „Bitcoin (BTC) Exchange-Traded Product (ETP)“ (Ticker: YBTC, ISIN: LI1444931821) an der Marktplätzen der Euronext Stock Exchange in Amsterdam und Paris bekannt.

YBTC strebt eine jährliche Rendite von 6 % über Aktivitäten im dezentrale Finanzwesen (DeFi) auf der Blockchain an. Diese Rendite wird automatisch in Bitcoin (BTC) umgewandelt, wodurch sich der BTC-Bestand des jeweiligen Anlegers erhöht, ohne dass zusätzliches Kapital benötigt wird. Durch die neue Notierung an der Euronext Stock Exchange wird der Zugang der Anleger zu Fineqias innovativem Produkt, das von der Liechtensteiner Tochtergesellschaft Fineqia AG Anfang des Monats an der Wiener Börse ausgegeben wurde, weiter vereinfacht.

„Wir wollen den Anlegern den Zugang zu Bitcoin-Renditen auf der am besten etablierten Börsenplattform Europas erleichtern“, erklärt Bundeep Singh Rangar, Chief Executive Officer von Fineqia International Inc. „Und wir freuen uns, Teil der neuen und noch größeren ETF-Plattform zu sein, die sich im Bereich der Euronext Stock Exchange formiert.“

Mit dem neu aufgelegten Produkt YBTC steigt das verwaltete Anlagevermögen (AUM) der Fineqia AG auf insgesamt 50,1 Mio. $. Dieser Betrag setzt sich aus 16,2 Mio. $ in Form von YBTC und 33,9 Mio. $ in Form von Fineqia FTSE Cardano Enhanced Yield ETN (Ticker: YADA; ISIN: LI1408648106) zusammen. YADA wird an den Börsen in Wien und Stuttgart gehandelt.

An der Euronext sind mehr als 3.300 ETP vertreten, die von über 50 verschiedenen Firmen ausgegeben wurden. Dazu zählen auch 156 Krypto-ETP, die an den Börsen in Amsterdam und Paris in EUR und USD gehandelt werden (Stand: Ende Februar 2025).[1] Durch die Notierung von ertragsorientierten Kryptoprodukten an den wichtigsten europäischen Märkten will Fineqia davon profitieren, dass sich immer mehr Anleger im traditionellen Finanzsystem für digitale Vermögenswerte interessieren. ETP beinhalten Exchange Traded Funds (ETF) und Exchange Traded Notes (ETN).