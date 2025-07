Am US-Anleihemarkt schrillen die Alarmglocken

"Anleihen konzentrieren sich viel mehr auf (sinkendes) Wachstum als auf die Inflation, so dass die Anleiherenditen ein geringeres Wachstum und Zinssenkungen anzeigen, wenn die Gefahr eines Handelskriegs zunimmt. Aber Aktien sind ermutigt, weil sich die Zölle noch nicht in den Inflationszahlen niedergeschlagen haben", sagte Joost van Leenders, leitender Anlagestratege bei Van Lanschot Kempen, gegenüber Reuters. "Wir glauben nicht, dass das so weitergehen kann."

Gleichzeitig beobachten Investoren mit wachsender Skepsis den Plan von Präsident Donald Trump, Fed-Chef Jerome Powell durch einen loyaleren Kandidaten zu ersetzen. Bis es so weit ist, will das Finanzministerium vor allem kurzfristige Papiere ausgeben, um die Zinskosten zu senken. Dies geschieht in der Hoffnung, dass ein neuer Fed-Vorsitzender schnell die Leitzinsen senken würde, wodurch die US-Regierung dann wieder langfristige Schulden zu günstigen Konditionen aufnehmen könnte. Doch dieses Kalkül könnte sich als falsch erweisen.

Denn wenn Anleiheinvestoren politische Fehlsteuerung wittern, reagieren sie schnell und zwar mit Verkäufen. Das passierte bereits im Herbst 2024, als die Fed die Zinsen dreimal senkte, obwohl die Konjunktur nicht schwächelte. Die Folge: Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg um 100 Basispunkte, obwohl sie eigentlich hätte fallen müssen. Der Markt glaubte der Fed nicht und strafte sie dafür mit steigenden Finanzierungskosten.

Ein ähnliches Szenario droht jetzt erneut. Sollte Powell nachgeben oder ein neuer Fed-Chef auf politischen Druck hin die Zinsen senken, obwohl die Daten das nicht rechtfertigen, könnten der Bondmarkt erneut zuschlagen. Es käme zu steigenden Langfristrenditen und die Refinanzierung des immer weiter anschwellenden US-Schuldenbergs würde teurer statt billiger werden. Ein teures Eigentor.

Allein in diesem Jahr müssen noch Staatsanleihen im Volumen von 9 Billionen US-Dollar refinanziert werden. Wenn dies über kurzfristige Bonds passiert, kommt diese Summe im nächsten Jahr einfach zu den dann fälligen Bonds noch hinzu.

Trumps Strategie, verstärkt auf (kurzlaufende) Treasury Bills zu setzen, macht das Schuldenprofil kurzfristig günstiger, aber langfristig anfälliger. Je kürzer die Laufzeit, desto häufiger muss refinanziert werden. Wenn die Märkte kippen oder das Vertrauen schwindet, könnten selbst kurzfristige Auktionen zum Risiko werden.

Der Anleihemarkt preist dieses Szenario zunehmend ein. Die Inversion der Zinskurve, also höhere Renditen am kurzen Ende als am langen, ist eines der verlässlichsten Rezessionssignale und bereits zu einem Teil zu beobachten. So sind die Renditen von Bonds mit einer Laufzeit von einem Jahr oder weniger höher als bei 2-, 3- oder 5-jährigen Papieren. Die Renditedifferenz zwischen 3- und 4-monatigen Bonds zu 10-jährigen ist nur noch minimal (weniger als 0,1 Prozentpunkte).

Gleichzeitig erreicht der Goldpreis neue Rekordhöhen, und der US-Dollar verliert gegen einen Korb globaler Währungen. All das zeigt: Der Bondmarkt ist aufmerksam und bereit, einzugreifen. Die stille Rebellion gegen politische Einflussnahme und wachsende Defizite hat begonnen. Und sie könnte sehr bald sehr laut werden.

Der Bond-Markt hat selten laut gesprochen. Doch wenn er es tut, lohnt es sich zuzuhören. Trumps Hoffnung auf billige Refinanzierung könnte sich als Illusion entpuppen, und aus dem Schuldenmanagement der USA könnte ein Risiko für das gesamte Finanzsystem werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion