Naoo AG: Übernahme birgt Potenzial

Die Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC haben die Coverage für die naoo AG aufgenommen und sehen bei einem Kursziel von 28,48 Euro noch großes Potenzial für die Aktie. Der Anbieter einer Social-Media-Plattform der nächsten Generation hat sich mit der Übernahme der Influencer-Agentur Kingfluencers Synergien im Bereich Social Media, Influencer-Marketing und Content-Erstellung erschlossen.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen aufgrund der notwendigen Aufbau- und Anlaufinvestitionen in das digitalgetriebene Geschäftsmodell und die Weiterentwicklung der Social-Media-Plattform im Geschäftsjahr 2024 ein negatives operatives Ergebnis (EBITDA) von -1,11 Mio. CHF erzielt. Dieses bewege sich damit nahezu auf Vorjahresniveau (GJ 2023: -1,00 Mio. CHF). Mit der Bekanntgabe der Kingfluencers-Akquisition am 17. März 2025 habe das Management eine Umsatzguidance für 2025 veröffentlicht und rechne für die aktuelle Geschäftsperiode mit einem konsolidierten Umsatz von rund 10,0 Mio. CHF. Dieser solle überwiegend aus der Kingfluencers-Übernahme resultieren. Bezüglich der Kingfluencers-Tochtergesellschaft erwarte naoo für 2025 weiter steigende Umsätze und - bereinigt um einmalige Integrationsaufwendungen - auch ein positives operatives Ergebnis (EBIT). Insgesamt sehe das Analystenteam die naoo-Gruppe gut aufgestellt, um von dem boomenden Social-Media-Sektor deutlich zu profitieren. Auf kurz- und mittelfristige Sicht werde zunächst das Kingfluencers-Agenturgeschäft den wesentlichen Wachstumsmotor der naoo-Gruppe bilden. Das zuletzt vermeldete deutliche Momentum beim Auftragseingang deute bereits auf eine künftig deutlich expansive Geschäftsentwicklung bei dieser Tochtergesellschaft hin. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten in ihrer Ersteinschätzung für die Aktie ein Kursziel von 28,48 Euro und vergeben das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.07.2025, 17:40 Uhr)



Die naoo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,51 % und einem Kurs von 6,35EUR auf Düsseldorf (14. Juli 2025, 15:56 Uhr) gehandelt.