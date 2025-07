Deutsche Indizes schwächeln, während US-Märkte leicht zulegen – Gewinner & Verlierer

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,29% und steht aktuell bei 24.156,66 Punkten. Ähnlich zeigt sich der MDAX, der um 0,50% auf 31.180,77 Punkte gefallen ist. Der SDAX verzeichnet den stärksten Rückgang unter den deutschen Indizes mit einem Minus von 0,98% und notiert bei 17.820,86 Punkten. Auch der TecDAX ist im Minus und verliert 0,37%, womit er bei 3.899,89 Punkten steht. Im Gegensatz dazu zeigen die amerikanischen Indizes eine leicht positive Tendenz. Der Dow Jones konnte um 0,07% zulegen und steht nun bei 44.376,76 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls einen leichten Anstieg von 0,06% und notiert bei 6.261,10 Punkten. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine schwächere Performance im Vergleich zu ihren amerikanischen Pendants, die sich leicht im Plus befinden. Diese Entwicklung könnte auf unterschiedliche wirtschaftliche Faktoren und Marktstimmungen in den jeweiligen Regionen zurückzuführen sein.Die Commerzbank führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 2.23% an, gefolgt von Rheinmetall mit 1.93% und Qiagen, das um 0.90% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichneten die Flopwerte im DAX deutliche Rückgänge.Zalando fiel um 5.21%, gefolgt von Sartorius Vz. mit einem Minus von 4.17% und Porsche AG, die um 2.61% nachgaben.Die RENK Group führt die MDAX-Topwerte mit einem beeindruckenden Plus von 4.31% an. flatexDEGIRO folgt mit 3.60% und United Internet mit 3.56%.Die Flopwerte im MDAX zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. K+S fiel um 5.10%, Delivery Hero um 3.19% und Wacker Chemie um 2.75%.Im SDAX sticht SGL Carbon mit einem Anstieg von 1.71% hervor, gefolgt von der Deutschen Pfandbriefbank mit 1.53% und der Friedrich Vorwerk Group, die um 1.35% zulegte.Die Flopwerte im SDAX sind besonders stark gefallen. Energiekontor verzeichnete den größten Rückgang mit -6.48%, gefolgt von Wacker Neuson mit -5.79% und Secunet Security Networks, das um 5.60% fiel.Im TecDAX sind die Topwerte von United Internet mit 3.56% und HENSOLDT mit 3.24% geprägt, während IONOS Group um 1.36% zulegte.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. CANCOM SE fiel um 2.74%, Kontron um 3.78% und Sartorius Vz. verzeichnete ein Minus von 4.17%.Im Dow Jones führen Boeing mit 1.37%, Visa (A) mit 1.08% und Walmart mit 1.04% die Liste der Topwerte an.Die Flopwerte im Dow Jones sind durch Rückgänge gekennzeichnet, wobei Unitedhealth Group und Chevron Corporation jeweils um 1.30% fielen und Procter & Gamble um 2.09% nachgab.Die Topwerte im S&P 500 werden von Autodesk mit 4.95% angeführt, gefolgt von EQT mit 4.48% und Ansys mit 3.79%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge, angeführt von Dow mit -3.42%, Constellation Brands (A) mit -3.72% und APA Corporation mit -3.98%.