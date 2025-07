Pistorius fordert Panzer, Drohnen, Munition – und keine Ausreden mehr!

Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Rüstungsindustrie scharf dazu aufgefordert, ihre Produktionskapazitäten massiv auszuweiten. In einem Interview mit der Financial Times betonte er: "Es gibt keinen Grund mehr, sich zu beschweren. Die Industrie weiß ganz genau, dass sie jetzt für die Lieferung verantwortlich ist." Der Minister verwies auf steigenden Bedarf in "fast allen Bereichen" – insbesondere bei Munition, Drohnen und Panzern.

Pistorius kritisierte die langjährige Praxis, Ersatzteile erst nach Verschleiß zu beschaffen, als sicherheitsgefährdend: "Wir brauchen ein System, das sich durch kontinuierliche Lieferungen über viele Jahre hinweg selbst erneuert, damit die Zahl der einsatzfähigen Panzer immer gleich bleibt." Künftig sollen langfristige Verträge mit jährlichen Abnahmeverpflichtungen Investitionssicherheit schaffen.