Rydoo gibt Übernahme von Semine bekannt

Mechelen, Belgien (ots) -



- Führender Anbieter für Lösungen im Ausgabenmanagement übernimmt Spezialisten

für Accounts Payable Automation (APA)

- Kombination beider Technologien ergibt ein leistungsstarkes Angebot für

digitales Ausgabenmanagement

- Investor Eurazeo unterstützt die Akquisition und den Wachstumskurs von Rydoo



Rydoo (https://www.rydoo.com/de/) , ein weltweit führender Anbieter von Lösungen

für das Ausgabenmanagement, gibt die Übernahme von Semine

(https://semine.com/en/) bekannt, einem führenden europäischen Anbieter von

KI-gestützter Technologie für die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung

(Accounts Payable Automation). Die Konditionen der Übernahme wurden nicht

bekannt gegeben.





Die Akquisition ist ein wichtiger Schritt in der langfristigenWachstumsstrategie von Rydoo. Eurazeo (https://www.eurazeo.com/en) , derMehrheitsaktionär von Rydoo, unterstützt diese Wachstumsphase in vollem Umfangund bekräftigt damit sein Vertrauen in die Innovationskraft undMarktführerschaft von Rydoo. Die Übernahme stärkt die Position des Unternehmensals einer der weltweit führenden Anbieter von Ausgabenmanagementlösungen.Gegenwärtig unterstützt Rydoo weltweit über 1 Million Nutzer bei derAutomatisierung ihres Ausgabenmanagements. Die Lösung hilft Finanzteams dabei,in Echtzeit Transparenz und Kontrolle über die Ausgaben ihrer Mitarbeiter zuerlangen und gleichzeitig den manuellen Arbeitsaufwand für beide Seitenerheblich zu reduzieren.Spesenmanagement plus Kreditorenbuchhaltung: Die nächste Stufe für intelligentesAusgabenmanagementDie Übernahme von Semine steht im Einklang mit dem Ziel von Rydoo, Finanzteamsmit der besten Lösung für ihre Ausgabenprozesse auszustatten. Semine bringttiefes Fachwissen, vertrauensvolle Partnerschaften mit Kunden sowie eineleistungsstarke Technologieplattform mit.Durch die Kombination von Ausgabenmanagement mit vollständig automatisiertenAP-Workflows entwickeln Rydoo und Semine eine End-to-End-Lösung, die maximaleEffizienz, Kontrolle und strategisch wichtige Einblicke bietet.- End-to-End-Transparenz: Durch eine einheitliche Übersicht über die Ausgabenkönnen Finanzverantwortliche intelligentere und schnellere Entscheidungentreffen.- Echtzeit-Einblicke: Zielführende Analysen und Echtzeit-Übersicht überBetriebsabläufe und ermöglichen intelligentere Entscheidungen und eineverbesserte Kontrolle über Finanzströme.- Integrierte Kontrollen: Der Aufwand für manuelle Überprüfungen sinkt erheblichdank integrierten KI-gestützten Richtlinienprüfungen, automatisiertenGenehmigungsabläufen sowie kontinuierliches Compliance-Monitoring.